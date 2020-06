Kvindegruppe: »Vi mangler virkelig jer mænd – I er så vigtige«

Den rytmiske vokalgruppe Orkanens Øje søger i den grad mænd til deres kor. Faktisk søger de godt 5 af slagsen inden udgangen af juni.

Tilbage i februar tog Jannie Holm Audebo initiativ til første audition til Nørrebros nye vokalgruppe Orkanens Øje. Hendes vision med vokalgruppen er at skabe et eksperimenterende rum, hvor sang, krop og kontekst på sin helt egen måde vil lade den lyttende få en stimulerende sanseoplevelse.

Men de mangler i den grad mænd – derfor denne efterlysning! Og her træder NørrebroLIV naturligvis gerne til, for uden at træde nogen over fødderne eller tage parti, så kan det engang imellem give lidt ekstra med en god fordeling af mænd og kvinder – også i et kor!

– Vi mangler virkelig jer mænd. I er så vigtige, siger Jannie Holm Audebo.

Fem kvinder udgør idag vokalgruppen Orkanens Øje under ledelse af korleder Stine Steendorph. Koret arbejder med en naturlig samklang mellem stemme og krop, og så er det 100% acapella, hvilket Stine Steendorph har mange års erfaring med.

Optræden i det utraditionelle rum giver mere

Orkanens øje vil især gerne performe utraditionelle steder, fordi det ifølge dem er med til at udforde folk mere.

Her nævner Jannie Holm Audebo steder som gallerier, trappeopgange, flashmops og caféer.

Hun mener, at man ved at opleve sangen i det utraditionelle rum får stimuleret sanserne på en anderledes måde. Man kan overraskes og endda risikere at glædes på en ny måde.

Hvorfor kalder I jer Orkanens Øje?

Jannie Holm Audebo beskriver, hvordan hun, lidt sat på spidsen, sammenligner Nørrebro med en orkan og dens rolige øje.

– Vi er et Nørrebro-kor, og Nørrebro er et ret godt billede på orkanens øje. Midt i bandeskyderi, larm og trafikkaos findes der noget stille og smukt, børn der leger på gaden, livsglæde og ro, siger Jannie Holm Audebo fortsætter:

– Vi drømmer om at rive folk ud af den daglige trommerum, at sætte autopilten på pause for en stund og give vores lyttere en musikalske oplevelse, som får folk ud af orkanen og ind i dens øje. Det er i virkeligheden en stor del af vores motivation og fantastisk, hvis vi lykkes med det.