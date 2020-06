Kim kæmper for musikken i en corona-tid: Kom til lokale intimkoncerter

Musikbranchen er hårdt ramt af corona og forsamlingsforbud, men musikmagasinet Groovy trodser krisen og opruster med både ny udgivelse og intimkoncerter. Groovy nr. 15 er lige kommet på gaden – og den 18.-20. juni er der premiere på minifestivalen Groovy Live i Literaturhaus på Nørrebro i København.

– Groovy Live er en måde at levendegøre magasinet og bliver samtidig nogle af de første koncerter efter coronakrisen. Det er også en måde at støtte det lokale kulturliv og bakke op om dansk musik, siger Kim Flyvbjerg, der planlægger at afholde Groovy Live igen til efteråret.

På grund af corona bliver første udgave af Groovy Live små intime aftener med bare 50 tilhørere. Billetter à 75 kr. sælges gennem Groovys hjemmeside groovycopenhagen.dk

Program:

* Torsdag 18. juni: Jørgen Klubien, der i 40 år har levet et fascinerende dobbeltliv mellem Danmark og USA som forsanger i Danseorkestret og tegner for bl.a. Disney og Pixar.

* Fredag 19. juni: Jacob Bellens, der efter at have været hovedmanden i danske indie-succeser som I Got You On Tape og Murder nu er godt i gang med en solokarriere.

* Lørdag 20. juni: Katinka, der brød igennem med ”Vi Er Ikke Kønne Nok Til At Danse”, blev Årets Håb ved Steppeulven 2017 og varsler ny musik i 2021.

Fokus på dansk musik

– Groovy Live sætter fokus på dansk musik og består af tre hyggelige aftener i den ombyggede kirke Literaturhaus på Nørrebro. Kunstnerne bliver interviewet på scenen, så spiller de et lille akustisk sæt, og til sidst er der vinyl-dj og hygge i baren, fortæller Groovys redaktør og udgiver Kim Flyvbjerg, der selv bor og arbejder på Nørrebro.