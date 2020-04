Badeanstalt i en coronatid: »Vi holder stadig åben om onsdagen for alle dem, der ikke har adgang til et bad«

‘Lukket på grund af corona’ er nærmest blevet et livsvilkår den seneste måned, også hos Sjællandsgade Bad, hvor lukningen betyder, at foreningen bag mangler penge til at drive stedet for. Badeanstalten har dog fået lov at holde åbent fem timer om onsdagen.

Hvor går du egentlig hen, hvis du ikke har adgang til et bad derhjemme? Eller hvis du slet ikke har et hjem? Indtil for en lille måned siden var svarene mange, men så kom Coronavirussen, og fra den ene dag til den næste lukkede svømmehaller, fitnesscentre og badeanstalter, hvor der ellers havde været mulighed for at få et varmt bad.

Andre nyheder

Lukningen har naturligvis også ramt Sjællandsgade Bad, hvor foreningen bag ser med dybe bekymringsrynker på fremtiden. Det fortæller Sofie Neergaard, der er økonomi- og projektansvarlig i badeanstalten på Nørrebro:

»Corona er svært for alle, men vi står på nogle måder i en skør situation, fordi vi er en forening, der får lov til at drive bad i kommunens bygninger. Et bad, vi driver for et meget lille årligt kommunalt tilskud . Det betyder, at vi er nødt til at tjene penge for have til driften,« forklarer hun til Nørrebro LIV og fortsætter:

»Nu er vi jo så pålagt at lukke, og det betyder, at vi mister hele vores eksistensgrundlag. Vi falder desværre lidt uden for alt det her med pakker, for vi er ikke en privat virksomhed, og vi er ikke et socialt sted for hjemløse. Vi er på en måde hverken fugl eller fisk, men vi varetager en vigtig social opgave i bydelen. Det er også derfor, vi har fået lov at holde åbent om onsdagen, fordi der simpelthen er nogle mennesker, der ikke har adgang til bad.«

Badende gæster myldrer til

Som ugerne med Corona er gået, er det da også blevet mere og mere tydeligt, at det nødvendigt at holde åbent. I de første uger var det mest de lokale nørrebroere, der kom som de plejede om onsdagen, hvilket betød, at onsdagsåbningen bød på 20-30 mennesker, der betalte en 20‘er per bad.

De seneste to onsdage er det antal dog næsten fordoblet, fordi det pludselig er gået op for folk fra resten af København, at der er her et sted, hvor man kan tage et bad:

»Antallet er nu steget til 40-50 badende gæster, så vi kan virkelig mærke, at der er et behov for at komme i bad. Der er blandt andet kommet nye brugere ind, som nærmest med tårer i øjnene fortæller os, hvor glade de er for, at de har fundet os. Eksempelvis har vi haft besøg af en mand fra Dragør, som har brugt de sidste fire uger på at finde et sted at gå i bad. Han plejer at bruge fitnesscentre, men de er jo lukkede,« fortæller Sofie Neergaard og tilføjer:

Andre nyheder

»Jeg vil også sige, at der er et stort aldersspænd i, hvem vi ser her lige nu, og det er ikke kun socialt udsatte, der kommer her om onsdagen i disse uger. Det er også helt almindelige mennesker, der måske ikke har fået bysaneret deres lejligheder.«

Badeanstalten er en flyvende humlebi

Det øgede antal onsdags-badegæster til trods, er økonomien dog blevet stram i Sjællandsgade Bad, hvor man har været nødt til at halvere de fuldtidsansatte fra to til en. Og foreningen bag håber nu på opbakning fra Nørrebro, fortæller Sofie Neergaard:

»Vi håber, at vores lokalområde vil bakke op med støttemedlemsskab eller gavekort, hvor man så kan komme ned og bade, når der kommer gang i forretningen igen. Vi har også fået lavet nogle plakater, som vi kan sælge. Og ellers er vi i fuld gang, som alle andre, med at søge hjælpepakker, indtil videre er der bare ikke lige noget, der er oplagt for os. Vi er dog i god dialog med kommunen, hvor vi håber, vi kan finde en god løsning med Kultur- og Fritidsforvaltningen,« siger hun.

På spørgsmålet om Sjællandsgade Bad er i fare for at lukke, lyder svaret dog hurtigt:

»Sjællandsgadebadet er en humlebi, der kan flyve, og vi har overlevet mangt og meget. Vi har jo en virkelig stærk frivillig gruppe, så i værste fald, må vi forsøge at drive det på frivillige kræfter alene. Det er dog klart, at vi er et hus, der har brug for en daglig drift og en ledelse, der lige holder hånd i hanke med det hele,« siger hun.