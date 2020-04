Første dag efter corona: »Vi er trygge ved at sende vores datter i skole i dag«

Nørrebro Park Skoles lærere og pædagoger stod her til morgen klar med flag og tog imod eleverne i 0.-2. klasse foran skolen, hvor forældre skulle tage afsked. På denne første skoledag efter coronanedlukningen måtte far og mor nemlig ikke komme med ind på skolen af hensyn til smitterisikoen.

»Hej med dig, hvor er det godt at se dig. Du får lige en luftkrammer.«

Gensynsglæden er stor denne onsdag morgen kort før klokken 8.00, hvor lærere og elever fra Nørrebro Parks Skoles mindste klasser atter mødes efter flere ugers nedlukning under coronavirussens hærgen.

Uger med hjemmeundervisning og manglende selskab fra venner og klassekammerater er forbi, og nu venter hverdagen igen. En hverdag, der vel at mærke er temmelig anderledes, end den vi alle var vant til før coronaen kom til Danmark.

Foran skolen på Jagtvej 34 står en række morgenfriske lærere og kipper med små dannebrogsflag. Klar til at modtage de 220 yngste elever, der nu skal tilbage i klasselokalerne. For at mindske smittefaren mest muligt, har Nørrebro Park Skoles ledelse og skolebestyrelse besluttet, at forældrene ikke må komme ind på skolens område, så afskeden må tages her foran skolen, hvorefter lærerne følger børnene ind i klasserne, hvis de da altså ikke selv løber derind.

Børnene glæder sig

En løsning, flere forældre mener er godkendt. Det fortæller Terkel Nørgaard, der er far til 6-årige Luna i 0. klasse:

»Jeg synes faktisk, det er helt i orden, at vi skal aflevere børnene her foran skolen, for vi kender meget af personalet her på skolen, og de står klar til at tage imod børnene. Vi skal dog lige hitte ud af, om vi må gå ned til den indgang, hvor vi plejer at aflevere, eller om vi skal gøre det her foran. Uanset hvad bliver hun ført ned i klassen af sin lærer, som hun kender rigtig godt, og i klassen kender hun jo alle de andre børn,« siger han til NørrebroLIV.

Terkel Nørgaard fortæller, at de seneste uger har været en udfordring med to børn i skolealderen, der skulle hjemmeskoles og to fuldtidskarrierer, der skulle passes. Derfor er det også rart, at hverdagen så småt begynder at vende tilbage. Og familien er på fire er da også helt tryg ved situationen:

»Jeg synes, det er okay, at skolen åbner i dag for de mindste. Jeg oplever, at der helt fra toppen og nedefter er blevet taget de foranstaltninger, som gør, vi i hvert fald er trygge ved at sende vores datter i skole i dag, og vores søn, som er lidt ældre, skal i skole i morgen. Jeg ved, at skolen har gjort sit ypperste for at gøre klar til i dag, og så glæder børnene sig jo usigeligt til at se deres venner igen, det gør vores børn i hvert fald,« fortæller Terkel Nørgaard.

Den logistiske opgave

På Nørrebro Park Skole har man da også ganske rigtigt knoklet indædt for at blive klar til den første åbning denne onsdag. Det fortæller skoleleder Henrik Wilhelmsen:

»Vi havde egentlig lavet en plan over, hvordan alle vores elever fra 0.-5. klassetrin kunne begynde i dag, men efter at have drøftet det med skolebestyrelsen blev vi enige om, at det var bedre at dele det op, så 0.-2. klasserne begynder i dag, og 3.-5. klasserne begynder torsdag. Der er meget logistik forbundet med at få børnene ind på skolen ad forskellige indgange og til forskellige tider, så vi undgår flaskehalse. Løsningen blev derfor at fordele åbningen på to dage, så både børn, forældre og skolens personale kan vende sig til de nye forholdsregler i ro og mag,« siger han til NørrebroLIV.

På skolens indgangsdøre sidder der udførlige lister over, hvilke klasser der skal ind ad den bestemte dør, ligesom navnene på eleverne i de enkelte klasser står skrevet på døren. De gamle klasser er nemlig nu delt i tre mindre grupper, så der ikke bliver samlet for mange børn på samme sted.

»Når børnene først kommer ind på skolen, vil de jo være uden forældrene, så det er vigtigt, at de ved, hvor de skal gå hen. Der står også lærere ved indgangene til at hjælpe, hvis der er børn, der ikke har lyst til at sige farvel til forældrene ude foran skolen. Når børnene så kommer ind på selve skolen, vil der være lærere og pædagoger klar til at vise dem vej til klassen. Vi prøver at gøre det så nemt for børnene som overhovedet muligt, så de ikke pludselig render forvirrede rundt. De skal vide nøjagtigt, hvor de skal gå hen, og hvor de skal vaske deres hænder,« forklarer Henrik Wilhelmsen.

En anderledes skoledag

Heller ikke selve skoledagene bliver helt som de plejer i den kommende tid. Gennem lang tid har Nørrebro Park Skole nemlig gået med tanker om at skabe mere udeskoling for eleverne, og nu synes det ironisk nok som et perfekt tidspunkt at få prøvet det af på, fortæller skolelederen:

»Vi har jo heldigvis gode udeområder med både Assistens Kirkegård og Hans Tavsens Park lige uden for døren, så vi har været i Silvan og købe 440 skumgummipuder, som man kan sidde på udenfor, og så har vi købt sådan nogle skriveplader, som hvert barn får. Det er sådan et firkantet stykke pap, som du kan ligge et papir på og sidde og skrive,« fortæller han og tilføjer:

»Vi bruger ikke elektronik lige nu, for det skal vi gøre rent hele tiden. Eleverne kan i stedet tage en skumgummipude og en skriveplade og sætte sig ud under et træ og tegne og skrive, eller hvad der nu kan lade sig gøre. Og ellers opfordrer vi til, at man bruger tid på bevægelse og prøver at måle ting op ude i naturen.«

Godt at komme i gang

Alexander på otte år fra 2.a ved godt, hvad det vil sige, når skoledagen pludselig ikke er helt, som den plejer. Han er nemlig en af de elever, der har været i nødpasning på Nørrebro Park Skole under coronakrisen. Det fortæller hans mor Trine Andersen:

»Det har været en lidt surrealistisk verden i de seneste mange uger, også fordi jeg er en af dem, der har passet mit arbejde i en dagligvarebutik. Det betyder, at mine børn har været i nødpasning, og det har fungeret rigtig godt. Det er mit indtryk, at Alexander har haft en fest med det,« siger hun.

Når det kommer til selve skoleåbningen denne onsdag, har Trine Andersen det lidt blandet med den.

»På den ene side synes jeg måske, det er lidt tidligt, men på den anden side har jeg det nok også sådan, at jeg synes, det er meget godt, de kommer i gang, for man kan da godt mærke, at de begyndt at kravle lidt på væggene derhjemme,« konstaterer hun.

Så begynder dagen

Klokken nærmer sig 8.30 denne første onsdag efter nedlukningen, og afleveringen af de mindste elever på Nørrebro Park Skolen er ved at være fuldendt. Selv om verden kun først lige er begyndt at åbne sig igen, og fremtiden bestemt er fremmed land, så konstaterer lærerne her foran skolen på Jagtvej 34, at det gået godt indtil videre:

»Jeg synes, det har været en stor omvæltning pludselig at skulle i gang igen, efter at jeg selv har gået hjemme med to små børn i ugevis. Det er første dag, jeg er her i dag, og man bliver bare kastet ud i det. Selvfølgelig er vi klar, men der er mange spørgsmål, man ikke har helt styr på endnu. Vi må dog bare tage det stille og roligt, gøre børnene trygge, og så skal vi også nok selv blive trygge i det. Jeg synes i hvert fald, den her første dag er gået super godt, og børnene er bare så seje til at blive afleveret herude, så det er virkelig godt. Det er dejligt at se,« siger Lea Westoft, der er lærer i 1. klasse.

Torsdag venter så åbningen for Nørrebro Park Skoles elever i 3.-5. klasse, som skal møde ind senere end de mindste klasser, så man undergår propper ved indgangene.