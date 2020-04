Basargrunden på dagsordenen: »Jeg håber, vi sammen får skabt en god og holdbar løsning«

Når Teknik- og Miljøudvalget holder møde på mandag skal de blandt andet drøfte udviklingen af Basargrunden ved Nørrebro Station, hvor forvaltnignen anbefaler, at pladsen areal bliver udvidet.

Når man i dag bevæger sig et smut ned til området omkring Nørrebro Station, bliver man mødt af vejarbejdet i forbindelse med den nye busbane og en temmelig øde Basargrund, der stadig venter på sin tiltrængte byudvikling. En grund, der har været årsag til flere diskussioner, og som egentlig stod til at ville blive taget i brug i februar 2022.

Nu ser udviklingen dog ud til at gå i en anden retning på det omdiskuterede areal på grænsen mellem Nørrebro og Nordvest. Hvis alt går vel, kan pladsen nemlig allerede blive taget i brug i august 2021. Det fremgår af en ny indstilling, som Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til på mandag 20. april.

Vi skal lytte til de lokale stemmer

Forud for indstillingen har der været en dialog mellem Nørrebro Lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen, som har ført til, at forvaltningen nu indstiller til politikerne, at de lytter til de lokale ønsker og udvider området en del mere end først planlagt.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender forvaltningens forslag om en udvidelse, betyder det, at området mellem Føtex og Nørrebrogade bliver indlemmet i projektområdet. En godkendelse, teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen håber bliver en realitet:

»Under mit seneste besøg på Basargrunden var medlemmerne af Nørrebro Lokaludvalg meget tydelige omkring, at man ønsker en samlet udvikling af området, og det skal vi selvfølgelig lytte til. Ressourcerne til projektet er begrænsede, og derfor skal vi selvfølgelig komme de lokale ønsker mest muligt i møde med de midler, der er afsat til projektet. Jeg vil gerne takke for det store engagement, nørrebroerne udviser i forbindelse med udviklingen af deres nabolag, og jeg håber, vi sammen får skabt en god og holdbar løsning for Basargrunden,« siger hun i en pressemeddelelse.

De lokale ønsker skal opfyldes

Samlet set er der afsat 6,9 millioner kroner til projektet, og på baggrund af dialog med lokaludvalget anbefaler forvaltningen, at der etableres en løsning i et robust og enkelt design. Indretningen skal tage højde for, at pladsen er et knudepunkt for cyklister, fodgængere og passagerer fra metro, bus og tog. Som udgangspunkt skal der plantes et mindre antal træer og skabes plads til ophold og grønne elementer. Underlaget bliver en kombination af slotsgrus, genbrugsgranit og asfalt.

Forvaltningen og lokaludvalget foreslår, at der nedsættes en referencegruppe bestående af lokaludvalget og repræsentanter fra lokalområdet, der vil følge og kommentere projektudviklingen. Derudover vil referencegruppen forberede og gennemføre et åbent orienteringsmøde i lokalområdet, hvor to til tre forskellige skitseforslag præsenteres. Dertil blev det aftalt at gennemføre en høring af skitseforslagene via Lokaludvalgets Borgerpanel. Og på den baggrund håber teknik- og miljøborgmesteren, at det lykkes at lande et projekt, som rammer bredt:

»Der er bred politisk opbakning til at skabe et samlende byrum på Basargrunden, og der er stor efterspørgsel på en løsning lokalt. Vi skal forsøge at opfylde så mange af de lokale ønsker som muligt, og her er lokaludvalget den bedste medspiller, vi kunne tænke os. Forhåbentlig står vi med et fantastisk sted om halvandet år, hvis alt går efter planen,« siger Ninna Hedeager Olsen.

Det må ikke blive et rodet kludetæppe

Hos Nørrebro Lokaludvalg er formand Mogens Pedersen tilfreds med forvaltningens udmeldinger. Selv om der stadig er bekymringer, når det kommer til økonomien:

»Vi er glade for, at der er blevet lyttet til os og beboerne, og at arealet er blevet udvidet. Det vigtigste for os er, at vi får en ensartet belægning og ikke et kludetæppe, der ikke hænger sammen,« siger han til NørrebroLIV og slår fast:

»Det er dog ingen hemmelighed, at vi ønskede flere penge til det her byrum og område, og vi er stadig lidt bekymrede for, hvor langt pengene rækker.«

Hos Nørrebro Lokaludvalg er håbet desuden, at Københavns Kommunen vil gøre alvor af at lytte til nørrebroernes lokale stemme:

»Vi har foreslået, at kommunen prøver at inddrage flere nørrebroere end normalt og stillet vores borgerpanel og facebook til rådighed til at præsentere de forskellige forslag, så flere kan byde ind og det glæder vi os til,« lyder det fra Mogens Pedersen.