Bandekonflikten fortsætter: Nu bliver visitationszonen forlænget

Den verserende konflikt mellem to kriminelle bander får nu Københavns Politi til forlænge visitationszonen frem til maj.

En konflikt mellem to kriminelle bander på Nørrebro, Frederiksberg og i Husum fik Københavns Politi til atter at indføre de såkaldte visitationszoner, som giver politiet ret til at visitere borgere og undersøge tøj og tasker uden at have en konkret mistanke om, at der er blevet begået noget strafbart. En Zone, der 8. april blev udvidet til også at dække Amager.

Visitationszonen skulle i første omgang have varet i to uger, men i denne periode har politiarbejdet i zonerne vist, at der er stadig er gang i bandekonflikten, og at der er blevet anvendt skydevåben. Det får nu politidirektør Anne Tønnes til at forlænge visitationszonerne i de berørte områder frem til 1. maj klokken 18.00. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Andre nyheder

Her oplyser politiet også, at formålet med visitationszonerne er at skabe tryghed for borgerne i områderne ved blandt andet at sikre, at personer ikke bærer eller besidder våben.

Nørrebro ligger i zone 3, som dækker: Jagtvej – Fensmarkgade – Guldbergsgade – Fælledvej – Sankt Hans Gade – Sortedam Dossering – Peblinge Dossering – Baggesensgade – Wesselsgade – Korsgade – Thorupsgade – Ewaldsgade – Åboulevarden – Ågade – Jagtvej: