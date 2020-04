Da badeanstalten lukkede: »Stedet må ikke dø, for vi savner vores bad«

Længslen efter atter at kunne besøge Sjællandsgade Bad vokser blandt stedets mange brugere. En af dem er den frivillige Viveke Arvidsson, der er kommet i badet mindst en gang om ugen siden 1983.

Som så mange andre steder bliver gæster til Sjællandsgade Bad i disse uger mødt af et lukket-på-grund-af-Corona-skilt, der hænger på den blå dør ud mod den lille hyggelige Guldberg Byplads. Helt lukket er der dog ikke. Heldigvis.

NørrebroLIV har nemlig lagt vejen forbi Nørrebros 102-årige badeanstalt onsdag formiddag kort efter, klokken har passeret 10.00. Her har badet har som et af byens eneste fået lov at åbne i fem timer en gang om ugen, så folk uden adgang til bad derhjemme kan få vasket kroppen.

Andre nyheder

Ved indgangen møder vi Johannes, som er en af de faste badere, der åndede lettet op, da det igen blev muligt at komme i bad om onsdagen:

»Det har været en svær tid, for jeg plejer at komme her og gå i bad to gange om ugen.Nu må jeg så nøjes med kun at gå i bad om onsdagen, for der er ikke andre steder end her, der er åbent,« siger han.

Tomme kar og saunaer

Indenfor i de hyggelige gamle baderum med de flødefarvede fliser, mødes man af den plaskende lyd af bruservand mod fliser, mens en fugtig varme strømmer ud.

Det er tydeligt, at de første badegæster allerede er i gang med douchen, men på trods af onsdagsåbningen bærer badeanstalten tydeligt præg af, at alt bestemt ikke er, som det plejer.

Normalt ville der være kø til de populære hvide karbade på løvefødder. Nu står de ganske tørlagte tilbage. Normalt ville saunaerne være fyldt med varme og fællesskab. Nu mødes man af kulde og tomme træbænke.

Sjællandsgade Bad som det var, før virussen ramte København, er da også en institution og et mødested, der er dybt savnet blandt mange. En af dem er Viveke Arvidsson til dagligt kaldet Fibi. Hun er kommet i badet, siden hun flyttede til Danmark fra Norge i 1983:

»Jeg nyder virkelig at komme her mindst en gang om ugen, hvor jeg går i sauna og får en grundrens, som malerne siger. Nu har badet dog været lukket i ugevis, og vi frivillige får ikke lov at komme ind. Det er en katastrofe for min hud. Hvis man er vant til at blive renset ud i saunaen mindst engang om ugen, så bliver man afhængig af at få renset porerne og skrubbet døde hudceller væk,« fortæller hun.

Andre nyheder

Kampen for badet

Det er dog langtfra første gang, at Fibi og de andre badefans må undvære deres badeanstalt. I slutningen af nullerne havde Københavns Kommune nemlig besluttet at lukke stedet, hvilket skete i november 2010 på trods af store lokale protester:

»I forbindelse med lukningen overvejede jeg at lænke mig fast til trappen ude foran og sultestrejke, for jeg kunne simpelthen ikke tro, at det kunne være muligt at lukke et sted med så mange muligheder. Allerede i december 2010 var vi derfor en gruppe, som besluttede, at vi ville gøre alt for at genåbne badeanstalten,« husker Fibi.

Resultatet blev stiftelsen af foreningen Sjællandsgade Bad, som også driver stedet i dag med hjælp fra knap 160 frivillige hænder. De driftige nørrebroere lykkedes nemlig med deres kamp for Sjællandgade Bad, som de fik nøglerne til i januar 2013:

»Forinden havde vi brugt godt et år på at få bygningen og badet fredet, hvilket lykkedes, så kommunen dermed ikke kunne bruge stedet til noget. De åbnede så for, at hvis man havde et oplæg over, hvad badet kunne bruges til, så ville de lytte. Her stod vi klar med et visionsoplæg for, hvordan stedet skulle drives. Det endte kommunen med at gå med på, og så gav de os penge til at genoprette stedet så meget som muligt som dengang, det blev opført i 1917,« fortæller Viveke Arvidsson.

Og siden er badeanstalten bare vokset i popularitet.

Det her sted må ikke dø

En popularitet, der lige nu er sat på hold. Lukket af en ondsindet virus. Og badegæsterne venter med større og større længsel på bedre tider, hvor de igen kan mødes blandt de flødefarvede fliser:

»Vi er mange, der savner både badet og hinanden, for det her er virkelig et mødested. Jeg har mødt mennesker hernede, som jeg aldrig ville have mødt tidligere, fordi det er sådan en broget samling, der kommer her. Her er alt fra kassedamer til akademikere. Alt. Pludselig kommer man i snak med nogle fra Bosnien, som fortæller deres livshistorie, og næste gang er det en helt anden kultur, der sidder overfor en,« forklarer Viveke Arvidsson og konstaterer:

»Det her sted må ikke dø. Det skal overleve Corona.«