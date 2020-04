Saga synger for de ældre: En lille sang om frihed i isolationens tid

Der var klapsalver og tårer, da de fire sangerinder i Saga Vokalensemble sang klassiske danske sange for de ældre på to plejehjem på Nørrebro og i Nordvest under fredagens forårssol.

Det virker som om, vejrguderne har tænkt sig at lytte med, når Saga Vokalensembles fire dygtige sangerinder Freja Lockenwitz, Nanna Varner Ipsen, Angelica Asp og Lykke Appelon Ilkjær om få øjeblikke vil synge fem smukke sange for de ældre på plejehjemmet Klarahus i De Gamles By.

Det er fredag formiddag, et par minutter før 11.15, og foran plejehjemmets røde murstensfacade sidder en lang række ældre beboere nu klar med forårssolen i ansigterne og venter på, at pigernes sang fylder Edith Rodes Vej.

Nogle få øjeblikke går i en forventningsfuld stilhed, så er det tid. Freja Lockenwitz byder velkommen til Saga Vokalensembles lille vindueskoncert for de isolerede ældre, som naturligvis bliver opført på behørig afstand.

Smukke sange til minderne

Første sang er ’Man binder os på mund og hånd’, som Poul Henningsen og Kai Normann Andersen skabte i 1940, hvor Liwa Weel sang den i revyen ’Dyveke’. En sang, der blev skrevet i perioden op til Danmarks besættelse og som oprindeligt hed ’Det gælder krig og kærlighed’. De klare antinazistiske budskaber røg dog i besættelsesmagtens censur, så Poul Henningsen måtte skrive teksten helt om.

Budskabet om frihed står dog stadig mellem linjerne.

»Man binder os på mund og hånd, men man kan ikke binde ånd,« syger Saga Vokalensemble, og den smukke sang vækker tydeligvis minder blandt de forsamlede ældre. Nogle begynder lavmælt at fortælle små anekdoter, som bliver vækket til live ved de velkendte toner.

Da den lange sang forstummer, bryder de ældre ud i klapsalver, og det virker tydeligt, at Sagas koncert vækker glæde denne forårsformiddag.

Og netop foråret er da også at finde i teksten til den næste sang, som er præst, digter og dramatiker Kaj Munks smukke ’Den blå anemone’. En tekst, han skrev i sin sidste digtsamling ’ Den skæbne ej til os’, der udkom i 1944, efter at Kaj Munk var blevet skudt af Gestapo i januar. Da befrielsen endelig ramte Danmark komponerede Egil Harder melodien til den smukke tekst, der også bringer budskabet om ikke at lade sig kue af overmagten.

Saga opfordrer de ældre til at synge med, hvis de kender den, og det er tydeligvis flere, der gør.

En allersidste dans

»I år er det 75 år siden, at Danmark blev befriet efter 2. Verdenskrig, og i den forbindelse blev der skrevet en sang, der hedder ’En lærke letted – Danmark frit’. Den vil vi nu synge for jer,« fortæller Freja Lockenwitz.

Da Mads Nielsens befrielsessang fylder forårsluften, dukker små smil op i ansigterne på nogle af de lyttende ældre. Det virker til, at også denne sang vækker genklang på mindernes lange rejse.

På tredje sang er det svært ikke at synge med. Det er nemlig Kai Normann Andersens ’Den allersidste dans’ med tekst af Børge Müller. Den blev skrevet til filmen ’Mød mig på Cassiopeia’ fra 1951, hvor den blev udødeliggjort af Poul Reichhardt med et par linjer til Bodil Kjer.

»Den sang jeg for min søn«

Og så er den lille vindueskoncert for Klarahus’ beboere nået til sin sidste sang, som flere måske husker deres mor synge for dem ved nattetid.

Sangen hedder ’Solen er så rød mor’. En tekst, der blev skrevet af forfatter Harald Bergsted i 1915, mens den smukke melodi blev komponeret af Carl Nielsen i 1926. En sang, der tydeligvis vækker genkendelse i de mange hukommelser. En dame, udbryder dog:

»Den sang jeg for min søn, da han var lille.«

Smukt lyder det da også, da de fire sangerinder flerstemmigt sætter i med første vers:

»Solen er så rød, mor, og skoven bli’r så sort. Nu er solen død, mor og dagen gået bort. Ræven går derude, mor, vi låser vores gang. Kom, sæt dig ved min pude, mor og syng en lille sang.«

Så er koncerten forbi, og klapsalverne løber spidsrod mellem bygningerne på Edith Rodes Vej, hvor beboerne på Plejehjemmet Møllehuset også har kunnet lytte med til de smukke toner. Saga Vokalensemble har dog ikke tid til at blive ret længe, for snart venter Bispebjerghjemmets beboere på deres vindueskoncert.

Bispebjerghjemmet synger

På Tagensvej 186 er Bispebjerghjemmets beboere allerede ved at tage opstilling på den lille gangbro, der svæver i første sals højde med udsigt over en forårsblomstrende pergola. Og det er da også netop her, at Saga Vokalensemble om få øjeblikke vil berige de isolerede beboere med deres sang.

Som tidligere på Nørrebro vækker Poul Henningsens smukke tekst ’Man binder os på mund og hånd’ også eftertænksomme blikke hos de ældre her på Bispebjerghjemmet. Og at sangen er velkendt, bliver tydeligt, da et par af kvinderne begynder at synge med.

Fællessangen bryder også ud, da Saga Vokalensemble fortsætter med Kaj Munks ’Den blå anemone’. Her begynder kvinderne snart at svaje forsigtigt fra side til side til den fine melodi.

Og da tonerne af befrielsessangen ’En lærke letted’ efterfølgende lyder, kan en kvinde ikke lade være med at række armene sejrsrigt i vejret. Det er tydeligt, at Mads Nielsens sang fra 1945 går lige i hjertet hos de ældre på Bispebjerghjemmet.

Du kan også se koncerterne

At de fire dygtige sangerinder har et yderst begejstret publikum her i Nordvest står også klart, da Freja Lockenwitz præsenterer vindueskoncertens næstsidste sang. Hun når kun lige at sige titlen ’Den allersidste dans’ før et rungende ’jaaah’ lyder fra gangbroen. Et udbrud, der bliver efterfulgt af ’Gooodt gået’, da sangen er slut.

Vindueskoncerterne lakker mod enden denne fredag, og Saga Vokalensemble gør sig klar til sidste sang. Ikke overraskende vækker den kendte godnatsang ’Solen er så rød mor’ også genklang i Nordvest, hvor en sidste fællessang snart er i gang igen. Som en perfekt afslutning på disse smukke vindueskoncerter rækker den begejstrede kvinde atter sine arme i vejret som en hyldest til musikken og Saga Vokalensemble.

