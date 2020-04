Skoleledere bekymrede: Manglende rengøring gør elever og lærere syge

Beskidte toiletter og dårlig hygiejne bekymrer københavnske skoleledere, der frygter, at besparelser på rengøring fører til flere syge lærere og elever. Borgmester vil se på problematikken.

Af Jonas Ingvardsen og Simon Reenberg

Det har længe stået skidt til med rengøringen på de københavnske folkeskoler, som har været præget af store besparelser den seneste årrække.

Nu viser et nyt notat fra Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, at en række folkeskoler stadig lider under den dårlige rengørings- og hygiejnestandard.

Af notatet fremgår det, at forvaltningen modtager flere og flere henvendelser fra skoleledere, der er direkte bekymrede for rengøringsstandarden på skolerne. De frygter ganske enkelt, at rengøringen og hygiejnen er så dårlig, at det vil medføre flere syge elever og medarbejdere på skolerne.

Den tvivlsomme rengøring kommer også til udtryk i elevernes holdning til rengøringsniveauet på de københavnske folkeskoler. I den nationale trivselsmåling fra 2019 var det således kun 1 ud af 10 elever på de mindste klassetrin i Københavns Kommune, der mente, at toiletterne på deres skole var tilstrækkeligt rene.

Dermed ligger Københavns Kommune markant under landsgennemsnittet, hvor 16,4 procent af 0-3. klasses eleverne vurderer, at toiletterne er rene.

På trods af den store utilfredshed blandt elever og skoleledere valgte politikerne i Københavns Kommune alligevel at spare 46,8 millioner kroner på rengøring af byens skoler og institutioner tilbage i 2019.

Besparelserne var en del af en større pakke, som også betød, at rengøringsassistenterne nu har mindre tid til at udføre det samme antal opgaver.

Blærebetændelse, maveinfektioner og hovedpine på Nørrebro-skole

En af de skoler, der er blevet ramt af besparelserne, er Rådmandsgades Skole på Nørrebro. Ifølge skolen selv har besparelserne blandt andet betydet, at skolen modtager 65 rengøringstimer færre, end de gjorde, før besparelserne blev gennemført.

Det går især ud over eleverne i de mindste klasser, hvor personalet beretter om 0. klasses elever, der »græder og tisser på gulvet, fordi børnetoiletterne på skolen er så ulækre, at børnene ikke vil gå derud.«

Det fremgår af et brev, som forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen på Rådmandsgades Skole har sendt til børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

Ifølge forældrerepræsentanterne bliver elever og lærere desuden ofte syge med maveinfektioner, hovedpine, snot og ondt i halsen, ligesom børneorm og blærebetændelse også er udbredt på de nederste klassetrin.

Skolebestyrelsen er godt klar over, at de små elever selv har dårlig hygiejne og derfor selv bærer en del af skylden. De mener dog stadig, at flere rengøringstimer vil nedbringe sygefraværet på skolen.

Dengang svarede Jesper Christensen, at han havde videresendt forældrenes brev til forvaltningen, men at han stadig mente, at kommunen gør, hvad de kan for at opretholde »et forsvarligt rengøringsniveau.«

Skoleleder: Tankevækkende

Rådmandsgades Skoles leder, Martin Wåhlin, deler forældrenes bekymring om rengøringsniveauet. Han synes, at det er tankevækkende, at der skal en verdensomspændende epidemi til, før politikerne tager hygiejneproblemet alvorligt.

Her henviser han til den opmærksomhed, som problematikken har fået, efter COVID19-krisen er brudt ud, og eleverne er tilbage i skole. Regeringen har blandt andet afsat 100 millioner kroner til ekstra rengøring på dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og plejehjem.

Men det er vel at mærke ikke midler, som Københavns Kommune har afsat.

»Det er tankevækkende, at vi kan have så meget opmærksomhed på hygiejne lige nu, hvor det tidligere var blevet fuldstændig glemt inde på rådhuset. Jeg håber, at politikerne vil fastholde deres tanker om hygiejne i folkeskolen,« udtaler Martin Wåhlin.

Skolelederen undrer sig samtidig over, at politikerne på rådhuset – anført af Jesper Christensen – valgte at spare penge på rengøringen, selvom de udmærket var klar over, at god hygiejne mindsker antallet af syge.

»De er godt klar over, at hygiejne minimerer risikoen for forskellige sygdomme. Alligevel sparede de penge og troede, at man kunne vedligeholde det samme rengøringsniveau,« siger Martin Wåhlin.

Skolelederen har derfor en klar opfordring til børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S). Han vil have bedre uddannet rengøringspersonale, og de skal have mere tid til at udføre deres arbejde. Tid, som personalet har mistet på grund af besparelserne, siger Martin Wåhlin.

Borgmester: Det er noget, vi kommer til at kigge på

Vi har forholdt børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) kritikken.

Efter telefonkorrespondance har han dog meddelt, at han ikke har tid til at stille op til interview. Han har sendt et skriftligt svar til redaktionen, hvor han skriver, at han vil se nærmere på rengøringen, når COVID19-krisen er overstået.

»Det er klart, at det her (COVID19-situationen) giver en ekstrem opmærksomhed på rengøring og hygiejne, og det tror jeg også er noget, vi kommer til at kigge mere på fremover. Lige nu handler det om at komme tilbage til en mere normal hverdag, og så må vi politisk drøfte, hvordan vi følger op,« skriver børne- og ungdomsborgmesteren.

Her er de spørgsmål, vi ville have stillet til Jesper Christensen

På redaktionen har vi formuleret nogle spørgsmål, vi gerne ville have stillet Jesper Christensen i et interview. Dem kan du læse her.

Hvad siger du til kritikken om, at der ikke har været nok opmærksomhed på rengøringsområdet?

Hvad havde du regnet med, at der ville ske, når I sparede 46,8 millioner på rengøring?

Er du overrasket over, at forvaltningen får flere henvendelser om dårligere rengøring?

Vil I gøre noget for at hæve rengøringsstandarden? Også når corona-krisen er ovre?

I den nationale trivselsmåling ligger Københavns Kommune under landsgennemsnittet. Er du tilfreds med det?

Rengøringen skulle angiveligt være så dårlig, at det fører til øget sygdom og fravær blandt elever og medarbejdere. Hvad tænker du om det?

På Rådmandsgades Skole tisser eleverne efter sigende på gulvet, fordi de ikke gider at bruge de beskidte toiletter. Synes du, det er en ansvarlig rengøringspolitik?

Rådmandsgade Skole skriver i et brev, at der ikke er nok toiletter per barn. Skal der flere toiletter på den skole?

I notatet står der også, at rengøringsassistenterne skal løse flere arbejdsopgaver på samme tid. Martin Wåhlin, der er leder på Rådmandsgadeskole, siger også, at der ikke er nok tid. Hvad siger du til den kritik?

100 millioner er blevet afsat til mere rengøring i diverse institutioner landet over. Men de 100 millioner er jo regeringens penge. Ikke nogle, der kommer fra Københavns Kommune. Hvad vil I gøre?