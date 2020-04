Pludselig må badeanstalten ikke åbne om onsdagen: »Vi er frustrerede og kede af det«

Frustrationen vokser i Sjællandsgade Bad, hvor man pludselig har fået et påbud om at lukke for badegæster om onsdagen.

Da coronaen ramte København, måtte byen lukke ned og indrette sig på en hverdag langt fra den velkendte. Det gjaldt også Sjællandsgade Bad, hvor man straks fik lavet en nedlukningsplan.

Her skrev badet, at de ville holde ekstraordinært åbent om onsdagen for de københavnere, der ikke har adgang til bad. Det fortæller Sofie Neergaard, der projekt- og økonomiansvarlig i badeanstalten:

»Vi indsendte indstillingen til kommunen samme dag, og så var der en sagsbehandler et sted i forvaltningssystemet, der sagde god for den,« siger hun til NørrebroLIV.

Badet skal lukkes helt

Mens coronavirussen har lagt København øde, har socialt udsatte og andre uden bad derfor stadig kunnet få et bad om onsdagen fra klokken 10.00-15.00. Indtil i morges, hvor Sofie Neergaard pludselig fik et opkald fra Kultur- og Fritidsforvaltningen:

»Det er som om, de pludselig er blevet bevidste om, hvad det er, de har givet os tilladelse til, og nu er de så nået frem til, at vi altså ikke må holde åbent om onsdagen længere. Når vi spørger til, hvorfor de pludselig har valgt at lukke os, svarer de, at det er fordi, vi er et kulturhus, og kulturhuse skal være hermetisk lukkede for alt undtagen strengt nødvendigt vedligehold. Og den lukning varer indtil videre frem til 10. maj,« fortæller hun.

Rammer de svageste

Frustrationen har bredt sig i foreningen bag badet, som mener beslutningen rammer samfundets svageste i en i forvejen svær tid:

»Vi synes, det her er kassetænkning, der når nye højder. Særligt i de her krisetider, hvor det er virkelig vigtigt at vise social omtanke og være fleksibel. Vi er selvfølgelig et kulturhus, men vi er meget mere end det. Vi har jo et meget stort og stærkt socialt ben. Det i øvrigt også indskrevet i vores driftsaftale med kommunen, at vi løfter en vigtig social opgave, men den kan vi så ikke få lov at løfte nu,« siger Sofie Neergaard.

Tre uger uden bad

Selv om 10. maj kan virke nær, så er det lang tid, når man tænker på, at det svarer til tre onsdage uden mulighed for at gå i bad. Sofie Neergaard fortæller, at nogle af deres badegæster er så dårligt stillet, at de ikke engang har et familiemedlem at låne bad hos.

»Lige nu er vi virkelig ikke et kulturtilbud, hvor man mødes og hygger. Folk kommer her for at gå i bad, og de må kun være inde i kort tid, og vi gør selvfølgelig rent efter hvert bad. Vi har fulgt alle forskrifter, vi er blevet pålagt, men alligevel bliver vi lukket. Og det endda uden forvaltningen har besøgt os og set, hvordan vi gør det. Vi er virkelig kede af det her,« konstaterer Sofie Neergaard.

NørrebroLIV har været i kontakt med Kultur- og Fritidsforvaltningen, som i en mail svarer:

»Som følge af situationen med coronavirus i Danmark er det blevet pålagt, at alle indendørs kulturinstitutioner, idrætsanlæg, biblioteker og fritidstilbud er lukket fra torsdag 12. marts og foreløbigt frem til og med søndag 10. maj. Det gælder også Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner, herunder Sjællandsgade Bad. Københavns Kommune overholder de gældende retningslinjer, og det har derfor aldrig været meningen, at badeanstalten skulle holde åbent for udvalgte borgere. Sjællandsgade Bad er derfor – på lige fod med alle øvrige kultur- og fritidsinstitutioner – lukket.«