Godt nyt for onsdagsbadende: Badeanstalten er nu atter åben for folk uden adgang til eget bad

Chokket var stort, da Sjællandsgade Bad fredag fik besked på, at de skulle lukke deres onsdagsbad for folk uden adgang til bad. Beslutningen kom dog også politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget for ører, og allerede mandag er det nu besluttet, at onsdagsbadet kan køre videre.

»Kassetænkning, der når nye højder,« lød det blandt andet fredag, da NørrebroLIV talte med Sofie Neergaard, der er økonomi- og projektansvarlig i Sjællandsgade Bad.

Ordene faldt kort efter, at badeanstalten var blevet kontaktet af Kultur- og Fritidsforvaltningen, som havde besluttet, at der skulle lukkes for onsdagsbadende gæster. Et socialt tilbud, der ellers har kørt videre under corona, hvor folk uden adgang til vand og sæbe har kunnet få sig et ugentligt bad i den ellers lukkede badeanstalt. Beslutningen blev begrundet i, at Sjællandsgade Bad hører under Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner, som er lukket ned på grund af Corona.

Onsdagsbadet er reddet

Badeanstalten fandt beslutningen både tåbelig og firkantet, fordi onsdagsbadet ifølge dem er et socialt tilbud til folk, der ikke har andre muligheder for at få et bad i en tid, hvor hygiejne er i højsæde. Beslutningen vakte da også politisk undren, og nu er der nyt i sagen fortæller Jonas Bjørn (S), som er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget:

»Det er en meget mærkelig tid, vi lever i, men vi har nu fundet en løsning for Sjællandsgade Bad, hvor vi isolerer onsdagsbadet. Det betyder, at Sjællandsgade Bad stadig er et kulturhus i kommunal sammenhæng, men det er onsdagsbadet ikke,« siger han til NørrebroLIV og fortsætter:

»Det betyder, at de rekreative tilbud i Sjællandsgade Bad hører ind under reglerne om kulturhuse og skal dermed være lukkede, fordi de er omfattet af bekendtgørelse 445 om forsamlingsforbuddet. Onsdagsbadet, ser vi dog som værende et socialt tilbud, og så længe de lever op til de regler, der er her, hvilket de efter min opfattelse hele tiden har gjort, så kan de fortsætte onsdagsbadet,« siger han.

Jonas Bjørn er glad for, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen så hurtigt er nået frem til, at onsdagsbadet ligger inde for de sociale retningslinjer og dermed fortsat kan holde åbent.

»Det har været rigtig vigtigt at få sagen på plads hurtigst muligt, fordi der er mange mennesker involveret. Hvis badeanstalten skal have en chance for at nå at arrangere alt inden onsdag, så skulle de have besked senest i dag mandag,« siger han.

Fedt at de lytter

Hos Sjællandsgade Bad vækker forvaltningens beslutning ikke overraskende både glæde og lettelse. Da NørrebroLIV fanger Sofie Neergaard på en telefon, lyder det:

»Vi er simpelthen så glade for, at politikerne har lyttet til os og reageret så hurtigt på lokalavisens artikel. Jeg tror helt klart, det her er et udtryk for, at kassetænkning ikke nytter noget i de her dage, hvor intet rigtigt er, som det plejer. Derfor er det også helt vildt dejligt, at politikere og forvaltning lytter, når vi siger, at deres beslutning at om lukke onsdagsbadet ikke giver nogen mening i den nuværende praksis,« fortæller hun.