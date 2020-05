Flere millioner på vej: ALICE genudpeget som regionalt spillested

Statens Kunstfond har netop udpeget nye regionale spillesteder, og fonden har således valgt at genudpege Nørrebro-spillestedet ALICE, oplyser Københavns Kommune. Genudpegningen vækker glæde hos Københavns Kommunes kultur- og fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde (Alt):

»København er på mange måder et kulturelt epicenter, og ikke mindst spillestederne i hovedstaden udgør en stor og vigtig rolle. Vi har en fantastisk mangfoldig musikscene, og det er en gave til byens borgere og gæster,« siger hun.

Statens Kunstfond har i alt udpeget 19 regionale spillesteder, der skal »formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, nationalt og internationalt.«

Udover ALICE er VEGA også blevet genudpeget, og det glæder borgmesteren, at to af de regionale spillesteder fortsat ligger i hovedstaden.

»Som kultur- og fritidsborgmester glæder det mig, når musikscenerne i hovedstaden opnår status som regionale spillesteder. På den måde kan musikken fortsætte med at udfordre og udvikle – både sig selv og sit publikum,« siger hun.

Regionale spillesteder udpeges for fire år ad gangen på baggrund af spillestedets strategi og en ansøgning til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Det er en forudsætning, at spillestedet modtager et substantielt kommunalt tilskud til musikdriften.

Med udpegningen følger et statstilskud, som indbringer ALICE tre millioner kroner årligt over de kommende fire år.