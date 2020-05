Coronakrise: Grønne iværksættere falder mellem to hjælpepakke-stole

Erhvervslivet er hårdt ramt i disse coronatider, også selvom hjælpepakkerne forsøger at hjælpe vidt og bredt. Der er dog én speciel gruppe af virksomheder, der ingen hjælp har at hente hos staten, og det er blandt andet nogle grønne, nyopstartede iværksættere.

Greencubator, der ligger i Nørrebrogade og huser mange grønne virksomheder, er ramt af ikke at kunne få hjælp, fordi de er en forening. Virksomhederne, der lejer sig ind i huset, bløder også økonomisk.

Lever ikke op til kravene

Kontorfællesskabet Greencubator, der er drevet som en non-profit organisation, har de seneste fem år lagt hus til 100 iværksættervirksomheder, grønne selvstændige og foreninger. Flere af virksomhederne lever ikke op til hjælpepakke-kravene og er derfor havnet i en kritisk situation. Blandt de virksomheder, der lejer sig ind, er der mange startups.

Der er flere grunde til, at virksomhederne er landet mellem to stole og ikke kan få hjælp. Det skyldes blandt andet, at flere lever af at holde workshops, undervise og holde foredrag. Arrangementerne er grundet corona blevet aflyst.

Der er desuden mange nyopstartede virksomheder, der ikke har høje nok omsætninger til at få del i hjælpepakkerne.

Crowdfunding til ildsjæle

Normalt fungerer Greencubator som et fællesskab for grønne ildsjæle, virksomheder og foreninger. Greencubator hjælper med rådgivning, sparring og fagligt netværk, der understøtter den grønne omstilling.

Det har dog ikke været særlig nemt at hjælpe, efter coronaen kom til Danmark. Kontorfællesskabet har iværksat virtuelle løsninger, men har nu valgt at starte en crowdfunding kampagne, der skal hjælpe virksomheder i huset ud på den anden side af corona. Målet er at indsamle 150.000 kroner, så beboerne i huset ikke skal betale husleje i tre måneder, og så det grønne fællesskab fortsat kan eksistere.

Det kommer ikke til at redde alle virksomheder, men det er en hjælp på vejen.

Køb og støt

På har Greencubator samlet en liste over produkter og ydelser, som de donerer til kontorets fælles overlevelse. Dem kan du få del i, når du giver fællesskabet

Det er for eksempel muligt at komme med til fest med Klumben og Raske Penge, få personlig coaching, et klippekort til mødelokalerne og låne loungen til et arrangement en dag.

Greencubator har siden 2015 haft virksomheder som Tænketanken Frej, Intugreen, GoGreen Danmark, Økologisk Landsforening, SustainDaily, Vild med Vilje, Foreningen for Skånsomt kystfiskeri i huset. Virksomheder, der har bidraget til grøn omstilling, og som har haft glæde af de rammer, som Greencubator tilbyder.