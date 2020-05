Midt i en bandekonflikt: »Vi har foretaget omkring 900 visitationer«

En eskalerende konflikt mellem to kriminelle bander fik i april Københavns Politi til at indføre visitationszoner på bl.a. Nørrebro. Politidirektør Anne Tønnes fortæller her om indsatsen for at stoppe konflikten.

Skyderier, en påkørsel og drab fortrængte for en kort stund covid19-virussen fra mediernes overskrifter i slutningen af marts. En ny bandekonflikt var pludselig blusset op i en tid, hvor gaderne ellers var lagt øde af pandemien.

4. april indførte Københavns Politi så visitationszoner på Nørrebro, Frederiksberg, og i Husum, som få dage senere blev udvidet til også at gælde dele af Amager, hvor de har udvidede beføjelser til at undersøge folk uden forudgående mistanke. Men hvad er egentlig op og ned i den verserende bandekonflikt? Det fortalte Københavns politidirektør Anne Tønnes om, da NørrebroLIV mødte hende i sidste uge:

»Vi har i en periode haft nogle rigtig alvorlige hændelser, hvor vi har haft flere skudepisoder herunder er der sket to drab, og på den måde har vi observeret en eskalerende konflikt, som vi tager meget alvorligt. Derfor har vi blandt andet indført visitationszoner,« fortæller politidirektøren.

Derfor strides banderne

Hvad de to kriminelle bander kalder sig, ønsker Anne Tønnes af principielle årsager ikke at fortælle:

»I Københavns Politi ønsker vi ikke at hjælpe med til at markedsføre dem, så vi kalder dem kriminelle grupperinger. Jeg kan dog fortælle, at vi i den konkrete konflikt har at gøre med en gruppering, der holder til i Husumområdet, og så har vi en modpart, som blandt andet holder til her på Nørrebro,« forklarer hun.

Hvad der præcist har fået konflikten til at eskalere, sætter politidirektøren ikke ord på, generelt oplever politiet dog, at det er de kriminelle markeder, der oftest får banderne til at strides:

»Det handler typisk om narko, men det kan også dreje sig om afpresning eller geografi, altså en forståelse af, at det her er ’vores’ område. Når der er konflikter, oplever vi også ofte, at det er unge mennesker, der kender hinanden rigtig godt. Nogle gange har de stået på samme side, og andre gange er de imod hinanden, men det er typisk personlige relationer og konflikter, der spiller ind,« forklarer Anne Tønnes og tilføjer:

»Vi ser typisk, at der er en hævn- og voldsspiral, som udvikler sig. ’Hvis I gør sådan, så gør vi sådan’, og så udvikler det sig.«

Våben er i omløb

Siden de fire visitationszoner blev indført i begyndelsen af april har både det kørende beredskab og nærpolitiet været mere massivt til stede på gaderne på blandt andet Indre Nørrebro:

»Vi har på nuværende tidspunkt foretaget omkring 900 visitationer i de her fire områder, hvor vi finder både slagvåben og skydevåben, som selvfølgelig er meget alvorligt, og som får os til at sige, at vi har en alvorlig konflikt mellem de to grupperinger,« siger Anne Tønnes.

Tirsdag i sidste uge havde de mange visitationer ført til, at 16 personer er blevet sigtet for ulovlig våbenbesiddelse. Den massive tilstedeværelse fra uniformsbeklædte betjente, skal dog også skabe tryghed for nørrebroerne, og så sigter politiet på, at visitationszonen vil have en præventiv effekt:

»Visitationszonen er et forsøg på at sige til de kriminelle grupperinger, at her er vi massivt til stede, og her kan alle risikere at blive visiteret, også uden der er en konkret mistanke. Det skulle gerne skabe tryghed for de borgere, der bor i området. Formålet er nemlig at sikre, at der ikke er folk, der går rundt med våben. Vi forventer ikke, at vi beslaglægger en hel masse våben, vi håber mere, at det vil afskrække nogen fra bære dem,« forklarer politidirektøren.

Konflikt i virustid

Modsat de tidligere bandekonflikter, som vi i blandt andet så i 2017 og 2018, er denne opstået midt i en virustid, hvor politiet i forvejen er mere massivt til stede for at sikre afstand på offentlige steder. Anne Tønnes forklarer dog, at det ikke påvirker indsatsen i bandekonflikten:

»Om Covid19 har en indflydelse på grupperingerne og bandekonflikten, ved jeg ikke. Vi kan bare konstatere, at konflikten udvikler sig over tid, og vi kører derfor massivt på med de ressourcer, det kræver. Det har coronakrisen ikke ændret på,« slår hun fast.

Selv om politiet tager den verserende bandekonflikt alvorligt, opfordrer politidirektøren nørrebroerne til at leve, som de plejer, naturligvis med overholdelse af alle de nye regler under covid19:

»Som nørrebroer skal man ikke gøre noget ekstraordinært i forhold til konflikten, men hvis man er bekymret, skal man endelig rette henvendelse til de lokale betjente. Tag en snak med dem om, hvad man hører og har af bekymringer, det er det, vi er sat i verden for. Det gælder selvfølgelig også, hvis man observerer noget relevant, som kunne være grupper, der ser mistænkelige ud,« lyder opfordringen.

Indtil videre er visitationszonen forlænget til 15. maj.