Gravtyveri: »Hvordan kan man få sig selv til at stjæle fra et gravsted?«

For to et halvt år siden mistede Belinda Rasmussen sin mand, som ønskede at blive begravet på Assistens Kirkegård. Et sted, hun selv elsker at komme. Sidste år begyndte gravtyve dog at stjæle fra gravstedet, hvilket har vakt både sorg og undren.

»Det er så ærgerligt og trist, at folk kan få sig selv til at stjæle fra et gravsted,« udbryder Anne Rasmussen, da NørrebroLIV fanger hende på en telefon.

I mere end et halvt år har hendes svigersøn Michael Kofoeds gravsted på Assistens Kirkegård været ramt af gentagende gravtyverier. Særligt de solcellelamper, som altid står ved graven, bliver stjålet. Og det sårer hans hustru Belinda Rasmussen:

»Det var min mands ønske, at jeg skulle sætte dem, fordi han havde dødsangst, og de har stået ved hans grav i de to et halvt år, der er gået, siden han døde. De sidste seks-ni måneder har jeg dog oplevet, at de her solcellelamper bliver stjålet fra gravstedet. Jeg ved, at der er problemer med, at fuglene leger med alt muligt, der står ved gravene, men de her lamper er simpelthen for tunge til, at det kan være fuglene. Og hvis personalet flytter på ting ved gravsteder, når de slår græs, så sætter de dem, så man kan hente dem igen,« fortæller hun.

Personlige ting stjålet

Belinda Rasmussen slår fast, at hun stadig er meget glad for at komme på Assistens, som hendes mand selv valgte som sit sidste hvilested. Og tyverierne får hende heller ikke til at stoppe med at sætte personlige ting ved gravstedet:

»For mig betyder det nærmest alt, at det lys, jeg lovede min mand at sørge for, også er der. Jeg synes, man skal respektere den slags ønsker, selv om man selv er glad og fuld af liv. Der er jo en historie og følelser bag de ting, der stilles på en grav,« siger hun.

Ifølge hendes mor Anne Rasmussen har de efterhånden sat ti solcellelamper op, som alle er blevet stjålet.

»Lamperne er så én ting, men vi sætter også små ting ved gravstedet, som betyder noget for os, og de bliver også stjålet. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad folk kan bruge det til. Jeg kan måske til nøds forstå, at man kan bruge en solcellelampe, for den koster trods alt noget, men når min datter sætter små personlige ting, så er der da ingen, der kan bruge dem til noget,« siger hun og uddyber:

»Når min svigersøn har fødselsdag, sætter min datter en lille flaske vin og en cigar ved graven. Det kan selvfølgelig godt friste nogen, men alligevel, at man kan få sig selv til at stjæle fra en grav. Jeg kunne godt lide at vide, om der også er andre, der oplever, at der bliver stjålet fra deres pårørendes gravsteder.«

Anne Rasmussen slår fast, at hverken hun eller datteren har anmeldt tyverierne, fordi de tænker, at politiet har andet at lave. De håber dog, at det kan stoppes ved, at der kommer fokus på det.

Kun få henvendelser

NørrebroLIV har spurgt Teknik- og Miljøforvaltningen, om de får mange anmeldelser om gravtyverier, men her oplyser man, at det faktisk drejer sig om ganske få.

»Vi har måske tilsammen fem–ti skriftlige henvendelser pr. år på alle fem kirkegårde, hvor pårørende klager over tyveri fra deres gravsteder. Og vi har cirka 30.000 grave i brug,« skriver forvaltningen i en mail til avisen.

Heller ikke hos Københavns Politi har man kendskab til, at der sker mange tyverier fra gravstederne på byens kirkegårde. Leder af tyverisektionen Anders Frederiksen opfordrer dog pårørende til at henvende sig, hvis de bliver udsat for det:

»Hvis man oplever tyveri af værdier fra et gravsted og ønsker at anmelde det, kan man gøre det via Københavns Politis hjemmeside eller ved at ringe 1-1-4,« siger han.

Har man en konkret bekymring, som man gerne vil vende med politiet, er man desuden altid velkommen til at kontakte sin lokale betjent. Det direkte telefonnummer til den lokale betjent i ens område finder man på www.dinbetjent.dk.

Hvis du har oplevet gravtyverier på Assistens eller Bispebjerg Kirkegård, så hører vi også gerne fra dig her på redaktionen.