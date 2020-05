»Da københavnerne begyndte at stimle sammen, var vi nødt til at ændre strategi«

Generelt har politidirektør Anne Tønnes kun ros til overs for københavnernes ageren under covid19. Dog har politiet måtte skrue bissen på under den første fase af genåbningen.

Simon Reenberg og Benedicte Lorenzen

Hvordan har københavnerne klaret covid19?

»Set fra politiets side, synes vi, at folk har klaret det rigtig fint. Helt fra begyndelsen oplevede vi, at langt de fleste borgere fulgte de anbefalinger, myndighederne udstak. Da det hele lukkede, holdt folk sig hjemme, og vi oplevede faktisk i mange uger, at borgerne tog det alvorligt.«

Det virker som om, I blev ‘skrappere’ undervejs, hvordan kan det være?

»Da første fase af genåbningen begyndte, så vi, at paraderne så småt sænkede sig, og folk begyndte at vende tilbage til de sædvanlige måder at leve livet på. Vi så også, at borgerne stimlede sammen i det gode vejr, og så var vi nødsaget til at ændre strategi. Indtil da havde vi kunnet nøjes med at tale med borgerne og vejlede dem, men da samfundet genåbnede måtte vi være mere skarpe i retorikken og også udstikke bøder.«

Cykler man over Dronning Louises Bro, ser man advarselsskilte fra politiet, hvorfor har I sat dem op?

»Vi kan se, at der er nogle udvalgte områder i byen, som er meget besøgte, og dem har vi derfor udpeget som advarselsområder. Det er Dronning Louises Bro, Islands Brygge, Gøteborg Plads i Nordhavn, Et område i Fælledparken, Sønder Boulevard og et område af Amager Strandpark. Det er også steder, hvor vi traditionelt ved, at hvis vejret bliver godt, så samler folk sig typisk her. Skiltene er sat op for at advare om, at hvis vi ser folk stimle sig sammen, så er vi nødsaget til at lave opholdsforbud.«

»Vi har dog intet ønske om at lave et opholdsforbud, så hvis man skal ud og ligge på håndklædet, så tag nogle andre steder hen end der, hvor der traditionelt kommer mange mennesker.«

Hvordan er betjentene blevet modtaget, når de har været på gaden i forbindelse med covid19?

»Vi er generelt blevet rigtig godt modtaget, og der er blevet udvist meget samfundssind. Når det er sagt, så er det klart, at når vi laver et strategiskifte, som vi gjorde under genåbningen, hvor vi lavede et opholdsforbud på Islands Brygge, og hvor medierne bragte historier om en mor, der fik en bøde, fordi hun satte sig ned, så begynder folk at sige nå, mente I det virkelig? Nu har I lige været så søde og rådgivende, og så kommer der et opholdsforbud og bøder. Når det er sagt, har vi faktisk ikke udstukket ret mange bøder.«

Hvad tænker du om de kommende uger med covid19?

»Nu må vi se, hvordan samfundet bliver yderligere åbnet i anden fase. Jeg tænker, at meldingen fra sundhedsmyndighederne stadig vil være, at vi skal holde afstand og lade være med at gå derhen, hvor der er mange mennesker. Det er politiet sat i verden for at sikre, så der er stadig en opgave for os der.«

Hvordan har covid19 påvirket kriminaliteten i byen?

»Når det kommer til det, vi kalder den borgerrettede kriminalitet, ser vi, at den er faldet markant under covid19. Her taler vi faktisk om et fald på knap 50 procent, når det kommer til kriminalitet som lommetyveri, indbrud, vold og røverier. Det handler for det første om, at nattelivet er lukket ned. Alt i Indre By er jo lukket ned, og det gør en stor forskel. Det er også svært at begå indbrud, når folk er hjemme, og når der ikke er nogen folk på gaden, er der er heller ikke grundlag for tyverier. Vi må dog regne med, at når samfundet åbner igen, så vil det vende tilbage i et omfang.«

Er der andre former for kriminalitet, hvor I oplever en stigning under covid19?

»Ja, når det kommer til økonomisk kriminalitet og bedrageri på nettet, så er det vokset, mens folk har siddet derhjemme. Ligesom vi har oplevet, at hastigheden på vejene er sat i vejret. Det ser vi eksempelvis på H.C. Andersens Boulevard, hvor der bliver kørt stærkt. Derfor har vi også sat ekstra færdselspoliti på gaderne.«