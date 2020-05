Nørrebro Lilleskole modtager legat til kamp mod madspild

Nørrebro Lilleskole modtager midler fra Mejeriernes Skolemælkslegat for idéen om at lave syltetøj ud af frugt, der ellers ville være blevet smidt ud.

Efter sommerferien kommer SFO-børnene fra 0.-3. klasse til at sylte sensommerens bær og frugter. Sukker, gryder og andet grej til opgaven bliver købt for donationen på 3.000 kroner fra Mejeriernes Skolemælkslegat.

Mejeriernes Skolemælksordning står bag Skolemælkslegatet, der er stiftet for at støtte fællesskabs- og sundhedsfremmende aktiviteter rundt om på landets skoler.

Nørrebro Lilleskole blev udvalgt blandt mange

Hele 350 projekter havde ansøgt i denne omgang, og 29 projekter fra hele landet blev udvalgt til at modtage legatmidler.

Den store bunke af ansøgninger glæder afdelingschef hos Mejeriforeningen, Jan Hermansen: »Det er dejligt, at så mange skoler har lyst til at lave projekter, som kan gøre en forskel for mange af eleverne. De 29 projekter, vi har valgt at støtte, giver eleverne oplevelser og viden, som de måske ellers ikke kunne få,« fortæller Jan Hermansen.

I Nørrebro Lilleskoles ansøgning var madspild i fokus: »De fleste børn elsker at spise jordbærsyltetøj, men ved ikke, hvordan man selv laver syltetøj, og at syltning er en god måde at bekæmpe madspild på. Nørrebros Lilleskoles SFO-børn vil sylte frugt, som ville være blevet smidt ud i løbet af august,« skriver Glika Koutina, lærer på Nørrebro Lilleskole, i sin ansøgning til Skolemælkslegatet.

Mejeriernes Skolemælkslegat uddeler årligt 200.000 kroner. Legatet kan søges af lærere, pædagoger, forældreråd, skolebestyrelser eller elevråd, hvis skole er med i skolemælksordningen.

I år er der uddelt beløb fra 1.200 kroner op til maksimumbeløbet på 5.000 kroner