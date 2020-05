Da masonitpladen forsvandt, dukkede et hengemt, isspisende barn frem på muren bagved

Der ventede noget af en overraskelse, da indehaver af restaurant ‘Thai Me Up’ Niels Barsøe Olsen begyndte at renovere facaden i Rantzausgade. Bag en gammel masonitplade gemte sig nemlig et fint vægmaleri.

I snart fem år har Niels Barsøe Olsen drevet sin thairestaurant Thai Me Up i kælderlokalet i Rantzausgade 8A, og nu har han beslutttet sig for, at den lidt slidte facade trænger til en renovering. Det arbejde påbegyndte han i sidste uge, men hvad han ikke vidste var, at der ventede en sjov overraskelse:

»Facaden er begyndt at se lidt træt ud, så nu har vi besluttet at renovere indgangspartiet, her sad der en gammel sortmalet masonitplade, og da vi fjernede den, viste der sig et gammelt vægmaleri af et lille barn, der spiser en stor is, og nu er vi selvfølgelig lidt nysgerrige på, hvad historien er,« fortæller han til NørrebroLIV.

Er der nogen, der ved noget?

Restaurantejeren kender ikke meget til lokalets fortid, og har nu skrevet til lokalavisen i håbet om, at vi kan finde frem til historien:

»Jeg ved, at her tidligere har ligget en indisk restaurant, og før det lå her vist et pizzeria gennem mange år, men jeg vil tro, vægmaleriet er minimum 50 år. Nu er jeg bare nysgerrig på, hvad historien bag maleriet er,« siger han.

Her på redaktionen har vi forsøgt at finde svaret, men er ikke nået i mål med det. Vi har fundet et gammelt billede, hvor det ligner, at der lå et bageri i lokalet, men det er ikke helt nemt at se, om det faktisk er i nabolokalet, og vi har heller ikke noget årstal på det billede. Vores nysgerrighed er dog nu vakt, så hvis nogen af jer derude kender historien om det lille isspisende barn ved døren til Rantzausgade 8A, så hører vi meget gerne fra jer.