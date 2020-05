De Gamles By skal forvandles: Beboere forstår ikke placering af nyt center for diabetes

En ny skole, et nyt diabetes-center og fredning af et grønt område. I aften skal politikerne tage stilling til, hvordan De Gamles By skal se ud i fremtiden. Borgere beder politikerne tænke sig om en ekstra gang.

Der er godt med biler i Møllegade. De holder på begge sider langs fortovet, og på mange måder er vejen ufrivilligt ensrettet.

I en af andelslejlighederne over Café Stadion bor Ulrik Bandak. Han er beboerformand for 40 lejligheder, og han er ikke glad for udsigterne til at få et diabetes-center som genbo.

»Vi er selvfølgelig ikke imod et center. Men vi er imod placeringen,« siger han.

Ulrik Bandak peger blandt andet på, at området i forvejen præget af små veje og tæt trafik.

»Det er blevet forsøgt ikke at lede mere trafik ned gennem de her veje. Og så er det her jo et skridt i det forkerte retning,« siger beboerformanden.

Området har været præget af byggeri de senere år, hvor der både er kommet et Mærsk Tårn og et kræftcenter til området med dertilhørende trafik og varelevering.

»Det er ikke fordi, vi bare er sure naboer. Vi vil gerne have byudvikling. Men vi har allerede taget en stor tørn, og nu synes jeg, at man skal kigge lidt mere rundt i byen. Det er jo aldrig sjovt at få bygget lige op ad, hvor man bor,« siger han.

Borgmester har ikke tid til interview

Det meste tyder dog på, at det er lige netop det, der kommer til at ske.

Forud for den beslutning, som skal tages i aften, er gået mange forhandlinger og godkendelser i flere forskellige udvalg. Og når der skal trykkes på knappen, vil et flertal formentlig vedtage helhedsplanen for området.

Det er budgetpartierne (V, K, LA, S, RV, DF og SF) fra 2019, som står bag beslutningen om et diabetes-center og en skole.

I spidsen for beslutningen står Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Hun har ikke haft tid til at lade sig interviewe af NørrebroLIV, men har i sidste øjeblik indvilliget i at svare på to skriftlige spørgsmål uden at give mulighed for opfølgende spørgsmål. Til gengæld beder borgmesteren om, at citaterne bliver bragt i deres fulde længde.

Hvorfor synes borgmesteren, at det er en god idé at placere et diabetes-center i De Gamles By?

»Det er desværre et faktum, at flere og flere københavnere bliver ramt af diabetes og har brug for hjælp til at få et godt liv med deres sygdom. Derfor har vi brug for nye og større rammer til Center for Diabetes. Når vi placerer centret i De Gamles By på Nørrebro, er der to gode grunde til det. For det første ønsker vi at opnå den størst mulige faglige synergi med Center for Kræft og Sundhed, Rigshospitalet m.fl., som ligger i samme område. For det andet er er Nørrebro den bydel i København, som har flest borgere med diabetes«.

Hvordan hænger SF’s grønne profil sammen med at bygge et center, som tager grønne kvadratmeter og fører en masse biler til et boligområde?

»I forhold til biltrafik har vi spurgt et udsnit af de borgere, som kommer i det nuværende Center for Diabetes, og kun hver femte af dem er i bil. Vi forventer dagligt cirka 110 besøgende i det nye Center for Diabetes, så det tyder på, at vi taler om 20-30 biler om dagen frem for det noget højere tal, som har været fremme i omtalen af det nye center. Det nye Center for Diabetes bliver placeret, hvor der i forvejen er bebygget. I processen fravalgte vi Frederik Bajers Plads som mulig placering, netop fordi det i dag er en grøn ubebygget oase, og den vil vi gerne bevare. Derudover har byggeriet en grøn profil, hvilket blandt andet betyder, at det bliver bygget i træ og genanvendte materialer. Så jeg synes egentlig, at hensynet til borgernes behov og SF’s grønne profil hænger fint sammen her«.

Vi ville gerne have spurgt borgmesteren om, hvilke synergieffekter hun håber på at kunne opnå. Vi ville også gerne have spurgt hende, om hun stoler mere på sin egen undersøgelse i forhold til antal biler end på Rambølls rapport, som vurderer, at der vil kommer 45.000 flere kørsler. Altså omkring 120 om dagen året rundt.

Nørrebro har plads til mere

Borgmesteren får opbakning fra Socialdemokratiet, som dog erkender, at det ikke er en optimal placering.

»Det er et område med nogle trafikale udfordringer, så jeg forstår godt borgerne. Jeg er bare ikke enig i, at det er en katastrofe. Jeg er helt sikker på, at det nok skal komme til at fungere,« siger Marcus Vesterager.

Han mener i øvrigt, at Nørrebro, »selvom det er tætbebygget område«, har plads til mere byggeri til gavn for fællesskabet.

På den anden side sidder Fanny Broholm fra Alternativet. Hun er imod centerets placering, og hun mener slet ikke, at der er nok evidens for, at det er en god idé at samle alle patienterne det samme sted. Alligevel stemmer hun for planen i aften.

»Der er lavet nogle ændringer, som vi synes er vigtige. Det er blandt andet bevarelsen af et grønt område på grunden (også kendt som Nordpolen, red.),« siger hun og understreger, at partiet vil føre til protokols, at placeringen af centeret er dårlig for området.

Findes der et godt argument?

Både Nørrebro Lokaludvalg og Miljøpunkt Nørrebro står på mange måder i samme situation som Alternativet. Begge er de glade for, at det grønne område Nordpolen ud mod Tagensvej bliver fritaget, men samtidig har de svært ved at forstå, hvorfor der skal bygges så stort i et område, der i forvejen er tæt pakket.

»Vi er fortsat, som beboerne, bekymrede for, hvor massiv en indgriben de planlagte byggerier bliver i De Gamles By,« skriver lokaludvalget blandt andet.

Tilbage står Ulrik Bandak og de 2798 andre, som har skrevet under på, at de er imod byggeriet af et diabetes-center i De Gamles By.

»Jeg er sikker på, at politikerne gerne vil gøre byen til et bedre sted. Derfor håber jeg, at de vil være lydhøre og kigge argumenterne igennem. Indtil videre mangler jeg stadig at se et godt argument for placeringen centeret. Det virker ikke som om, der er et,« siger beboerformanden.

Selvom intet er sikkert, før bygningen står der, er helhedsplanen for området et markant skridt tættere på, at diabetes-patienter i fremtiden skal tage mod De Gamles By.