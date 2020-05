Nyt samarbejde skal sikre fremtidens basket

Copenhagen Basketball, Stevnsgade Basketball og Ajax København Sportsgymnasium (AKS) har stablet et samarbejde på benene, der fra næste sæson skal sikre bedre muligheder for basketball på eliteniveau i København.

Samarbejdet med Copenhagen Basketball og Stevns Basketball betyder nemlig, at man fremover vil kunne spille i ungdomsrækkerne for AKS, mens man samtidig kan spille sig op på et førstedivisionshold, der skabes i samarbejde mellem Copenhagen Basketball og AKS.

Er niveauet og talentet ekstra højt, vil der desuden være mulighed for at spille for Copenhagen Basketball i den danske basketliga.

AKS er et sportsakademi på Københavns Åbne Gymnasium, hvor det er muligt at tage en STX- eller HF-uddannelse, mens man samtidig er sikret optimale rammer for at dyrke sin sport, der lige nu tæller basketball og håndbold.

Motivationen for samarbejdet er at holde på de gode talenter og profiler, da konkurrencen i basketligaen er meget hård, mens de unge stadig har mulighed for at få en uddannelse ved siden af.