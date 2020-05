Bispeengbuen er et skridt tættere på nedrivning

I går aftes sad de københavnske politikere hver for sig og stemte en række ting igennem.

En af de ting helt store poster på dagsordenen var overførselssagen, som er en rest fra budgettet. De penge blev fordelt sent i går, og det betyder blandt andet, at der er afsat penge til en undersøgelse af Bispeengbuen.

I aftaleteksten står der:

»Parterne er enige om at afsætte midler til, at der i samarbejde med Frederiksberg Kommune udarbejdes et idéoplæg for området ved Bispeengbuen, med henblik på at give kommunerne et fælles beslutningsgrundlag for, hvordan området kan omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned«.

Politikerne i København afsætter 1,5 millioner kroner over to år. Det er det samme som Frederiksberg Kommune bidrager med.

Beslutningen bliver taget godt i mod flere steder. Blandt andet hos Miljøpunkt Nørrebro.

»Vi er tilbage på sporet nu. Vi har længe ønsket at klimatilpasse området og åbne en del af Ladegårdsåen i stedet for Bispeengbuen. Det vil være et rigtigt godt og positivt projekt, som også kan bruges til at sætte gang i økonomien. Det har en rigtig god størrelse for danske virksomheder og kan sættes i gang forholdsvis hurtigt, hvis ellers Transportministeren er indstillet på det,« siger Anders Jensen, centerleder i Miljøpunkt Nørrebro.

Også blandt politikere er der glæde for at komme af med »øjebæen«. Her er det de Radikales Mette Annelie.

»Så har vi forhandlet årets ‘lille’ budgetaftale på plads på Rådhuset. Solide Radikale resultater. Rigtigt mange faktisk!«. Her nævner hun blandt andet, at der er afsat midler til »at komme af med Københavns øjebæ No 1: Bispeengbuen«.

Diskussionen om Bispeengbuen har været lang, og mange forskellige aktører har ment en masse om, hvad der skal ske.

De penge, der er nu afsat, skal bruges til dels at lave undersøgelsen, men også til at sikre fælles front mellem de to kommuner i forhandlingerne med staten.

Håbet er, at staten vil finansiere en del af en eventuelt nedrivning.

I alt fordelte budgetpartierne 580 millioner kroner. Partierne i budgettet er Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF samt Venstre.

