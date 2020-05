Opklaret: Her er historien bag det hengemte vægmaleri i Rantzausgade

Der ventede noget af en overraskelse, da indehaver af restaurant ‘Thai Me Up’ Niels Barsøe Olsen begyndte at renovere facaden i Rantzausgade. Bag en gammel masonitplade gemte sig nemlig et lille vægmaleri, og med hjælp fra vores læsere har vi nu fundet frem til, hvor vægmaleriet stammer fra.

Husker du historien om Niels Barsøe Olsen, der har drevet sin thairestaurant Thai Me Up i kælderlokalet i Rantzausgade 8A i snart fem år, og som for nylig besluttede at renovere den lidt slidte facade? Et arbejde, der snart skulle vise sig at gemme på en sjov overraskelse:

»Facaden er begyndt at se lidt træt ud, så nu har vi besluttet at renovere indgangspartiet, her sad der en gammel sortmalet masonitplade, og da vi fjernede den, viste der sig et gammelt vægmaleri af et lille barn, der spiser en stor is, og nu er vi selvfølgelig lidt nysgerrige på, hvad historien er,« fortalte han mandag til Nørrebro/Nordvest Bladet.

Hvem kender historien?

Restaurantejeren fortalte, at han ikke kendte ikke meget til lokalets fortid, og skrev derfor til lokalavisen i håbet om, at vi kunne finde frem til historien:

»Jeg ved, at her tidligere har ligget en indisk restaurant, og før det lå her vist et pizzeria gennem mange år, men jeg vil tro, vægmaleriet er minimum 50 år. Nu er jeg bare nysgerrig på, hvad historien bag maleriet er,« siger han.

Her på redaktionen kastede vi os straks over at forsøge at finde svaret, men det lykkedes vi ikke med.

Vores nysgerrighed var dog vakt, så vi lagde historien ud her på NørrebroLIV og spurgte, om der var nogle, der kendte til historien om det isspisende barn ved døren til Rantzausgade 8A.

En gammel isreklame?

Der skulle ikke gå mange minutter, før vores kloge følgere kunne bringe os et godt stykke nærmere svaret.

Snart begyndte flere nemlig at skrive, at det lignede en gammel reklame fra det hedengangne ’Hellerup Is’. Og en billedsøgning på Google viste da også hurtigt, at motivet med det isspisende barn nærmest til forveksling lignede motivet på et af ismejeriets gamle plakater, som skulle stamme fra 1932.

Hos Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte har de tidligere skrevet historien om Lauritz Jensen, der startede en lille isbod i 1906 og endte med at blive landets første og største isproducent, indtil de blev opkøbt af Frisko Is i 1969.

Svaret er nært

Så lang så godt, da ugen arbejdsugen lakkede mod enden, modtog vi så en mail fra journalist Philip Sampson, der havde været en tur i Kraks Vejviser. En vej, vi må erkende, vi ikke havde tænkt på at gå. Her ventede interessant nyt.

Vejviseren fortalte nemlig, at der fra 1936-1942 lå et ismejeri i Rantzausgade 8A. Frem til 1938 var det ejet af Paul August Christian Licht, og sidenhen blev det overtaget af Carlo Sørensen.

En reklame med et sort barn ville ikke blive accepteret i dag, men det passer godt for sin tid i 1930’erne. Det fortæller Philip Sampson, der som journalist og farvet person – med en dansk mor og en ghanesisk far – i en menneskealder har arbejdet med sorte menneskers historie i Danmark.

»Reklamen er ganske tidstypisk, når det kommer til brug af sorte mennesker. Det var endnu dengang helt almindeligt at bruge ’negre’ som blikfang for først og fremmest kolonialvarer – altså varer fra kolonierne – som eksempelvis tobaks- og kakao-produkter. Desuden blev sorte mennesker ofte benyttet i reklamer for skosværte, sæbe og vaskepulver, hvor man kunne spille på deres hudfarve. Og is, fordi de kom fra ’de varme lande’,« siger han til Nørrebro/Nordvest Bladet.

Vi sender en stor tak til Philip Sampson og vores andre læsere, som har hjulpet med opklaringen, når nu vi ikke selv kunne.