Gaderne indtages påny: Rådmandgade Skole spreder håb med perler og blomsterfrø

Små sammenpressede frøbomber landede i stor stil på jorden på Ydre Nørrebro, da elever fra Rådmandsgade Skole fredag spredte både blomsterfrø og håb i bydelen.

’Håb, Hope, Umut, Esperanza, Espoir’ De cirka 740 farvestrålende perleplader, som nu hænger på udvalgte steder mellem Rådmandsgade Skole og Den Sorte Plads har et tydeligt budskab. De skal sprede håb i en tid fuld af adskillelse og bekymring.

Bag de mange perleplader står 550 elever fra Rådmandsgade Skole, der siden 5. maj har skabt projektet ’Skolebørn spreder håb’. Og det er ikke kun i perlepladeform. Fredag formiddag var Nørrebro/Nordvest Bladet nemlig med nogle af børnene ude og sprede små frøbomber i bydelen, som snart vil forvandle Ydre Nrørebro til et sandt blomsterflor.

Andre nyheder

Den langsomme streetart

Det fortæller Mads Boserup Lauritzen, der drive den grønne Nørrebrovirksomhed Tagtomat, og som samtidig er en af forældrene på Rådmandsgade Skole:

»Tanken er, at bydelen vil begynde at blomstre om fire til seks uger. Frøbomberne er lavet af 30 forskellige blomsterfrø, som vil blomstre i masser af hvidt, lilla, gult og orange. Man kan dog allerede holde øje om en uges tid, hvor blomsterne begynder at spire. Tanken er, at de skal kunne holde helt til efteråret, hvor der så kommer frø fra blomsterne, som vil blive spredt, så der næste år kommer endnu flere, uden at vi skal gøre noget,« siger han og tilføjer:

»Man kan sige, at de farvestrålende perleplader er den hurtige streetart, mens blomsterne er den langsomme streetart, der bliver her i mange år forhåbentlig.«

Sammen om at sprede håb

Rådmandsgades Skole har i mange år haft tradition for at indtage kvarterets gader med det musikalske optog ’Streetparade’. Ligesom børn og lærere har samlet skrald og affald i gaderne omkring skolen til ’Store skraldedag’ til stor glæde for naboerne.

Da Covid19 ramte Danmark og sendte alle skolebørn hjem, kunne skolen for en tid ikke gennemføre traditioner som disse. Men med den delvise genåbning af skolen, er det blevet muligt igen at sprede glæde og håb for alle de mange mennesker, der bor og færdes på Nørrebro. Bag den gode og håbefulde idé, står de to lærere Signe Guldhammer og Karen Larsen:

»En af vores vigtigste opgaver som lærere er, at inspirere og vise vores elever at de kan være med til at gøre en forskel og at de rent faktisk har stemmer, der kan høres. Selvom skoledagen er noget andet end den de kendte, så kan vi sammen sprede glæde og håb i fællesskab,« fortæller de.

Andre nyheder

Eleverne har også selv lavet frøbomberne, som der eftersigende skulle være spredt op mod 7.000, så hold øje med rabatter og små grønne pletter, de kan ganske snart stå i fuldt flor. Og man må gerne plukke en blomst til en, man holder af.