Stefanskirken er delvist genåbnet: »Festen begynder først, når alle igen kan være med«

I sidste uge genåbnede folkekirkerne. I Stefanskirken venter sognepræst Thomas Høg Nørager dog med den helt store begejstring, til alle kan være med igen.

Det er mandag formiddag i Stefanskirken på Nørrebrogade. Spredt på kirkebænkene sidder flere i en stille, tænksom stund. På mange måder en almindelige formiddag og så alligevel ikke.

Mandag i sidste uge trådte anden fase af genåbningen i kraft, og det betød, at kirkerne atter måtte åbne. Bare ikke som i gamle dage, fortæller Stefanskirkens sognepræst Thomas Høg Nørager:

»Der har været panik før åbningstid i den forstand, at vi først i nat fik de endelige retningslinjer for, hvordan vi må åbne, og hvordan gudstjenesterne skal foregå i den her fase af genåbningen,« siger han og fortsætter:

»Retningslinjerne siger, at man må være en person pr. fire kvadratmeter, og Stefanskirken er 240 kvadratmeter. Samtidig skal vi gøre sådan, at når folk synger, skal de have to meter mellem sig fra næsetip til næsetip, så det har vi været ude at måle op. Vi er nået frem til, at vi kan være 60 mennesker, der kan sidde og synge.«

Flag og klokkeringning

Selv om mandag var den officielle genåbningsdag, har kirken ikke været hermetisk lukket under covid-19, man har nemlig stadig kunnet afholde begravelser for op til 40 mennesker i Stefanskirken, ligesom de vielser og dåbe, der ikke kunne udsættes, er blevet afholdt dog kun for højst ti personer.

Ifølge Thomas Høg Nørager har man i Stefanskirken gjort alt for at signalere, at kirken stadig er her, og at det er for at passe på hinanden, at der har været lukket:

»Alle kirker haft fælles klokkeringning hver dag kl. 17.00. Her i Stefanskirken har vi desuden haft hejst flaget og ringet med klokkerne om søndagen, så folk, der måske ikke lige har internet, stadig har kunnet høre kirkeklokken og vide, at vi er her endnu,« siger han.

En pragmatisk åbning

Denne mandag møder vi også sognepræst Susanne Voss Pedersen fra Anna Kirke, som sammen med Thomas Høg Nørager skal lave en videohilsen til de isolerede kirkegængere, der stadig ikke må gå ud:

»Under hele coronatiden har vi sendt videohilsner ud på vores youtubekanal, facebookside og hjemmeside. Derudover har vi brugt vores netværk, hvor vi har bedt menigheden om at dele, så vi på den måde er nået bredt ud. Sammen med klokkeringningen og flaget har vi på den måde vist, at vi stadig er her og har aktualiseret det evige budskab,« siger han.

En gestus der fortsætter, selv om kirkerne nu er delvist genåbnede:

»Der er mange, der kalder den her åbning for en fest, men jeg har det sådan, at nu må vi lige klappe hesten. Det er ikke en fest endnu. Lige nu er det en pragmatisk åbning, for der er mange mennesker, der stadig ikke må komme ud. Festen kommer først, når alle kan være med. Det synes jeg, er en vigtig pointe,« slår Thomas Høg Nørager fast.