Da farverne pludseligt blomstrede op på hjørnet

Det var ualmindeligt heldige omveje, der i sidste ende førte til, at nørrebrokunstner Bjørn Ignatius Øckenholt fik omdannet det farveløse hjørne ved Fyensgade og Prinsesse Charlottes Gade til et lille blomstrende bed.

Kunstneren, der har galleri på Prinsesse Charlottes Gade 49, havde gennem længere tid gået og tænkt over, at nogen burde gøre noget ved det kedelige hjørne, og en dag fik han kontakt til parkforvalter Henriette Lunn Vonsbæk, der har ansvar for Indre Nørrebro og Indre Østerbro.

»Jeg fortalte hende, at jeg mente, at hjørnet kunne trænge til noget liv, og det gav Henriette mig ret i. Det viste sig, at det faktisk er hende, der har stået for at plante det egetræ, der står på samme hjørne, som faktisk er et af de meget få egetræer på gadeniveau i København. Min tanke var, der skulle sås blomster ved træets fod, så mere liv kunne vokse her, og det så hun også gerne,« fortæller kunstneren til NørrebroLIV.

For et års tid siden gik han derfor i gang med at så frø i det lille bed rundt om træet, og siden er en sand lille blomsterpark vokset frem til glæde og fornøjelse for kvarteret omkring.

»Jeg har selv haft stor fornøjelse med at plante og passe på det, der nu kommer op. Jeg har hele tiden arbejdet ud fra devisen, at der mellem mennesker og planter ikke findes ukrudt, men til gengæld masser af krudt,« siger Bjørn Ignatius Øckenholt.