Skal hjælpe udsatte: Fond sparker gang i brobold-projekt med bevilling

Københavns Kommune har afsat penge til at anlægge syv nye fodboldbaner – såkaldte broboldbaner, der fordeles på Vesterbro, Nørrebro og Østerbro, og nu får kommunen hjælp til at skabe liv på banerne.

Nordea-fonden har nemlig bevilliget 3,9 millioner til projektet, så det bliver muligt for klubberne at lave fodboldaktiviteter på banerne, nå ud til nye målgrupper og skabe lokal forankring. Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Alt.) glæder sig over, at fodboldfællesskaberne nu styrkes.

»Fodbold er og kan noget helt særligt. Ikke alene giver boldspillet sved på panden; fodbold bygger bro mellem mennesker på tværs af alder, køn og kultur. Fodboldklubberne i byen er gode til at finde på nye, innovative løsninger, og vi har i København et ønske om, at endnu flere skal være en del af sunde og aktive fællesskaber. Og med de kommende broboldbaner, foreningsfaciliteter og Nordea-fondens bevilling til aktiviteter og støtte til foreningerne kan vi sammen med de københavnske fodboldklubber få flere udsatte børn, piger og inaktive voksne med i fodboldfællesskaberne,« siger hun.

EM som startskud

Da EM i fodbold er udskudt til 2021, bliver det muligt at koble EM i fodbold med etableringen af broboldbanerne for derigennem at få endnu flere københavnere til at spille fodbold.

Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune og DBU København arbejder allerede tæt sammen om at aktivere fodboldklubberne og byens borgere under EM i fodbold 2021.

Det er dette arbejde, der kan styrkes yderligere med støtten fra Nordea-fonden, som blandt andet skal sikre en mere bæredygtig udvikling og forankring i fodboldklubberne og i lokalområderne, så flere børn, unge og voksne kommer til at spille fodbold.