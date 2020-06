Efter virtuelt borgermøde: Ny overbygningsskole kan være på vej til de Gamles By

Tonen var god, da de lokale debattanter vinkede farvel til de godt 50 borgere, som havde fulgt et lidt alternativt borgermøde på Facebook vedrørende den nye skole i De gamles By på Nørrebro.

Borgermødet om den nye skole i De Gamles By blev som noget nyt afholdt via livestreaming på Facebook. Inden mødet havde der været spredte bekymringer omkring opbakningen til et virtuelt borgermøde.

Her var der flere parametre, som spillede ind. Dels skulle mødet handle om skolens struktur, hvilket kan være teknisk svært at forholde sig til for mange. Og så var der blevet varslet regn fra torsdag – ergo blev mødet afholdt på metrologernes bud på den sidste sommeraften i et stykke tid.

Derfor var der også tilfredshed hos Nørrebro Lokaludvalgs formand Mogens Petersen, dagen derpå, da opbakningen viste sig at være stor.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Lokaludvalget på Nørrebro synes godt om placeringen af en skole i De Gamles By. Det blev gjort tydeligt på mødet i går. Og skulle det blive til en overbygningsskole vil Lokaludvalget kun billige det.

Her vil der dog være visse udfordringer, som man vil blive nødt til at forholde sig til, mener Mogens Petersen.

Til hans overraskelse, mente formand for skolebestyrelsen på Guldberg Skole, Nina Thilo Funder, dog ikke, at der skulle være nogen større udfordring i det.

»En overbygningsskole vil kun være en gave for Guldberg Skolen og lokalområdet,« lød det fra Nina Thilo Funder på mødet.

Ny skole skal være et mødested

En lidt større bekymring var der dog at spore hos vores børne- og ungdomsborgmester, Jesper Christensen (S).

»Der vil være mange krav og forventninger til mødet mellem det grønne og fredelige og en ny bebyggelse til en overbygningsskole i De Gamles By,« sagde han på mødet.

Her talte Jesper Christensen også ind i den lange beslutningsprocess – og han ser klart tidsfaktoren som en udfordring.

»Her skal der blandt andet holdes fast i den gode vision og holdes fast i, hvad det er for en skole, som vi gerne vil skabe«.

På mødet understregede han sin begejstring for en egentlig etablering af en ny skole I De Gamles By.

»En skole er et lokalt kraftcenter, et mødested for kultur og bevægelse, hvilket er grunden til, at jeg synes om et skifte – om bygningerne skal rives ned eller istandsættes«.

Spørgelysten under mødet var stor

Nogle af de spørgsmål, som Mogens Petersen var særlig glad for at modtage under borgemødet, var med henblik på, hvilken slags skole, der skulle være tale om.

Her var der god opbakning til en overbygningsskole, hvilket er noget som Nørrebro Lokaludvalg også bakker op om.

Det tidligere omtalte panel blev også mødt med spørgsmålet om, at såfremt det skulle ende med en overbygningsskole, om det så kun ville være for elever med tilknytning til Guldberg Skole?

Til Nørrebro LIV forklarer Mogens Petersen, at ambitionerne for en overbygningsskole i De Gamles By skulle fungere i sammenhæng med andre overbygningsskoler i området. Her forklarer Mogens Petersen, hvordan hver overbygningsskole kunne have et samspil og tilbyde forskellige linjer. De unge vil derved kunne vælge netop den overbygningsskole, som passer bedst ind i den enkeltes mål og interesse.

Hvorfor er det attraktivt at lægge skolen i De Gamles By?

»Vi kommer til at rive bygninger ned, og vi kommer til at slås om hvert et græsstrå ved at lægge en skole i De Gamles By, men faktum er, at Københavns Kommune ejer grunden – derfor giver det god mening,« lyder det fra Mogens Petersen.

Lokaludvalget har tidligere vist interesse for at placere skolen på en anden grund, hvor der var bedre plads, men det endte med ikke at være en mulighed, da den var uden for kommunens rækkevidde. Mogens Petersen ser derved De Gamles By som det bedste alternativ.

Der foreligger endnu ikke en endelig vedtagelse om, hvorvidt skolen I De Gamles By bliver en realitet. Ej heller om det bliver en ind- eller overbygningsskole. Men efter borgermødet igår er der meget, som tyder på, at der kommer en skole i De Gamles By.

