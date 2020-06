Ny butik vil forvandle skrald til mad

Den Cirkulære er navnet på den nye butik, som netop er åbnet i Jægersborggade.

Her er en række mindre fødevareproducenter gået sammen for at skabe det, der ifølge dem selv er den første danske butik baseret på på varer lavet af overskudsmaterialer.

De små virksomheder, der indtil videre er med i butikken, laver for eksempelv kaffegrums om til spiselige svampe, overskydende wienerbrød og frugt om til øl og sodavand, overskudsæbler fra de danske baghaver til cider og overskudsmask fra ølbrygning til mel, chips og granola.

Motivationen til det nye sted kommer af, at 700.000 tons mad hvert år bliver kasseret i Danmark. Og det ærgrer Ebbe Korsgaard fra Beyond Coffee, der er en del af Den Cirkulære.

»I stedet for at brænde overskudsmaterialer af, kan man bruge de næringsstoffer, som findes i affaldet, til at producere nye produkter eller dyrke nye fødevarer. Det tror vi, at flere finder interesse i, så derfor har vi lavet butikken sammen,« siger han i en pressemeddelelse. Udover ham er Brøl, Decideret Cider og Circular Food Technology en del af den nye butik.

»I stedet for at sidde hver virksomhed for sig og prøve at forbedre sine produkter, kan vi med butikken lære af hinandens erfaringer og samtidig give forbrugere muligheden for at komme helt ind i maskinrummet og få et indblik i, hvordan vi fremstiller vores produkter. Forhåbentlig kan vi også inspirere til at tænke mere cirkulært,« siger Cornelius Simonsen fra Decideret Cider