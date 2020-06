Naboer i strid med Borgmester: Er det en god idé at bygge nyt stort center i De Gamles By?

Planen ligger klar. Der skal bygges nyt i De Gamles By. Men naboerne er mildt sagt ikke vilde med idéen. Og de kan ikke genkende borgmesterens argumenter. Vi har spurgt kvinden med magten.

Der skal bygges en ny skole og et nyt diabetescenter i De Gamles By. Det store område med mange grønne pletter bliver flittigt brugt af naboer og andre fra hele bydelen. Byggeriet af de nye bygninger har bred opbakning på rådhuset.

Lokalt har der derimod fra start været modstand mod placeringen, men lokale aktører, herunder lokaludvalget, er gået ind i arbejdet omkring centeret for at sikre områdets grønne pletter. I det arbejde er det blandt andet lykkedes frede det store grønne område, Nordpolen, ud mod Tagensvej.

Andre nyheder

Men redningen af det grønne område er ikke det, som en gruppe naboer ønsker. De vil slet ikke have det diabetescenter, som ifølge den nuværende plan skal ligge ud til Møllegade. Det vil nemlig betyde mere trafik i et område, hvor der i forvejen er mange biler på lidt plads og en høj belægning på områdets parkeringspladser.

Det er sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling fra SF, der oprindeligt ønskede sig et nyt center til byens diabetes-patienter. Forvaltningens anbefaling var klar; læg det i De Gamles By på Nørrebro.

Vi har spurgt borgmesteren, hvorfor det er en god idé.

»Helt grundlæggende, så har vi en by, hvor der er stor ulighed i sundhed, og bare man krydser grænsen til Nørrebro, falder gennemsnitsalderen med syv år. Det skyldes blandt andet livsstilssygdomme. Så da vi skulle finde et sted til centeret, kiggede vi efter et sted, hvor vi kunne komme så tæt på så mange patienter som muligt,« siger hun.

På Nørrebro var der i 2017 2500 diabetes-patienter. Det var flere end i nogen anden bydel.

Hvilke andre placeringer har været i spil?

»Grundlæggende har man mest kigget på, hvor patienterne er. Der har de sidste ti år været flest på Nørrebro. De Gamles By er også sundheds- og omsorgsudvalgets område, hvor der allerede er en række træningsfaciliteter, som bliver brugt af kræftpatienter og andre, og som diabetespatienterne også kan bruge,« siger hun.

Så man har ikke kigget uden for Nørrebro?

»Nej, i udgangspunktet ikke, fordi det er der, der er flest type 2 diabetikere.«

Andre nyheder

Bispebjerg Lokaludvalg har sagt, at de gerne vil have centeret i forlængelse af Bispebjerg Hospital. Hvorfor flytter du det ikke derhen?

»Der har været et høringssvar i 2016, hvor Nørrebro Lokaludvalg sagde, at de også gerne ville have et diabetes-center på Nørrebro«.

Grunden til, at man ikke er gået videre med idéen om Bispebjerg, er, at det rent trafikmæssigt er sværere at komme til fra hele byen. Derfor har man valgt noget mere centralt. Den anden del, der har vægtet, er det mulige samarbejde med Center for kræft og Center for demens, som allerede ligger i De Gamles By«

Når du siger, det er sværere at komme til Bispebjerg Hospital, mener du så med offentlig transport? Med bil er det vel nærmest lettere.

»Ja, og der er ikke så mange, der bruger centeret, der benytter sig af bil. Vi har fået lavet en undersøgelse, og der er det kun hver femte, der siger, at de kommer med bil (Svarer til 20-30 ekstra kørsler om dagen, red.).

Rambøll har også lavet en rapport, hvor de vurderer, hvor mange biler det nye center vil bringe til området. Her taler de om 200 ekstra daglige kørsler.

»Min forvaltning har fra start gjort opmærksom på, at man ikke kan genkende tallene fra Rambøll,« siger borgmesteren.

Af Rambølls rapport fremgår det, at 1000 køretøjer kører til og fra området på daglig basis. Rambøll vurderer, at en ny skole og et nyt diabetescenter vil bringe yderligere 200 kørsler til området. Forvaltningen har selv lavet en stikprøveanalyse blandt de nuværende brugere af centeret, som i dag ligger på Vesterbrogade. Den viser, at hver femte bruger bil i dag.

Hvad betyder det for borgmesteren, at der i samme område som diabetes-centeret skal bygges en ny skole, og at der for nylig er blevet bygget et forsknings-tårn og et kræftcenter?

»Kræftcenteret har ligget der i ti år. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi er en by, hvor man tager hånd om vores udsatte og sørger for, at vi har den samme chance for at leve et godt og sundt liv. Jeg har boet på Nørrebro i mere end ti år af mit liv, og jeg opfatter Nørrebro som en utrolig solidarisk bydel og en bydel med mange forskellige mennesker, der har levet forskellige liv.«

Kan du forstå, at dem i området tænker, at det er lidt rigeligt byggeri i samme område?

»Jeg ved godt, at man som nabo ikke synes, det er det sjoveste med et byggeri lige på den anden side, og jeg kan også godt forstå, at hvis der var tale om et tårn på 100 meter, så ville man være utilfreds. Her snakker vi om et byggeri på højde med det, som naboerne selv bor i, og jeg synes, vi har gjort os meget umage på rådhuset med at sikre, at man ikke bygger på de grønne områder, som jeg ved betyder meget for lokalområdet. Samtidig skal man også have en by, der fungerer og et lokalområde, hvor man kan gå i skole, og hvor vi tager hånd om dem, der har brug for ekstra hjælp. Jeg oplever Nørrebro som en solidarisk bydel, og jeg er sikker på, at mange synes, at vi skal bekæmpe uligheden i sundhed,« siger borgmesteren.

Er det usolidarisk, hvis man synes, at det er en dårlig idé, at centeret skal placeres i De Gamles By?

»Jeg kan godt forstå, at man kunne ønske sig, at det var et andet sted. Vi skal jo sørge for, at vores udsatte samlet set kan få den hjælp, de har brug for. Jeg håber da, at de naboer, som er ærgerlige over placeringen lige nu vil have samme oplevelse, som man havde, da man placerede Center for kræft: At det fungerer anderledes i hverdagen, end man kunne have frygtet på forhånd,« siger hun.

Du har tidligere sagt, at der er flere synergieffekter ved at have centeret i De Gamles By. Kan du uddybe det?

»Vi arbejder med forebyggelse både i Center for demens, -kræft og -diabetes, og når de ligger ved siden af hinanden, så kan man have sparring om, hvordan man når de her målgrupper, og så kan man benytte vores faciliteter på tværs af centrene.«

Er det korret forstået, at eksperterne på diabetes i København sidder på Bispebjerg Hospital?

»Altså der er både eksperter på Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital og på Steno Diabetes Center, som er dem vi arbejder mest med, der ligger i Gentofte. Og så er der også nogle på Rigshospitalet, som vi også samarbejder med. Så vi samarbejder bredt.«

Arbejder I lige så meget med Riget, som I gør med Bispebjerg i forhold til diabetes?

»Altså vi har nogle samarbejder med Rigshospitalet, med Steno Diabetes Center, med forskellige forskningsinstitutioner. Det har sådan set ikke været det mest afgørende.«

Hvad har været det mest afgørende?

»Det mest afgørende, da forvaltningen skulle komme med anbefalingen til os politikere, har været synergieffekten i forhold til de andre centre, som ligger i De Gamles By. At Nørrebro er det sted med flest diabetikere, og det sidste har været tilgængeligheden i forhold til kollektiv transport.«

I din nytårshilsen til københavnerne i denne avis sagde du: I 2020 bliver luftforureningen også et af mine fokusområder. Vi kan ikke se passivt til at københavnere bliver syge blot af at trække vejret. Det burde faktisk sige sig selv. Her skal vi have helt andre redskaber i brug.

Hvordan stemmer det overens med at placere et center i et tæt bebygget område med børn og ældre?

»Altså, så skal vi jo helt stoppe byggeriet alle steder i København, hvis den præmis skal bruges. Grundlæggende set, er der mere end 1000 biler hver dag i det område. Der kommer mellem 20 og 30 ekstra ved at bygge et diabetescenter. SF kæmper i hele byen for mindre luftforurening. Blandt andet med et forbud mod brændeovne, som skaber rigtig meget forurening. Vi prøver også at mindske det gennem blandt andet parkering. Derfor har vi været med til at hæve p-licenserne, så forhåbentlig færre københavnere tager bilen, og færre uden for København kommer ind med bilen. Så det er en mere overordnet grundlæggende kamp i forhold til at sikre renere luft.

Det har ikke så meget isoleret set at gøre med, hvor man placerer sådan et center her. Det vil betyde flere biler et andet sted i byen. Så skulle vi lade være med at bygge det, og det ville få kæmpe store helbredsmæssige konsekvenser.«

Er det et optimalt sted i forhold til luftforurening og kampen mod det?

»Grundlæggende set synes jeg, at jeg lige har svaret på det. Vi kæmper for at få færre biler til København, og det bliver vi ved med. Senest i det her budget har vi sat taksten op på p-licenser og p-afgifter.

Luftforureningsspørgsmålet på Nørrebro handler mere om, hvilke veje vi lukker i bydelen og sørge for mindre trafik til bydelen, mere end om hvorvidt man lægger et diabetes-center der eller ej.«