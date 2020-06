Trafik-anarki: Der er ingen lige vej gennem Griffenfeldsgade

Det er ingen hemmelighed, at Griffenfeldsgade hører til blandt de mere kaotiske gader på Nørrebro. Gaden har ikke taget liv endnu, men ifølge flere vidner og beboere på Griffenfeldsgade, så er det et spørgsmål om tid, før det kommer der til.

Det krævede ikke mange øjeblikke på Griffenfeldsgade en helt almindelig tirsdag formiddag for at konstatere, at der er noget om snakken, når de trafikale udfordringer omkring Griffenfeldsgade bliver italesat.

Griffenfeldsgade er for mange bilister lidt at en udfordring at komme igennem. Der er simpelthen ingen lige vej. Faktisk ligner det mere et labyrint spil, som giver high-score, hvis man kommer igennem gaden på under 15 minutter.

Lovløs trafikmoral

NørrebroLIV mødte Jens Laigaard, som dagligt færdes på Griffenfeldsgade. Han lægger ikke fingre imellem, når han fortæller om den oplevelse, han har af gadens lovløse trafikmoral.

– Der er kaos ved indkørslen fra Nørrebrogade på grund af for mange dårligt parkerede biler kombineret med et for smalt indkørselsområde, lægger Jens Laigaard ud.

Sammen går vi ned ad Griffenfeldsgade, og allerede få meter fra indkørslen fra Nørrebrogade støder vi på første udfordring. Var vi i bil og ikke på gå-ben, havde vi haft svært ved at komme videre herfra. Foran os holder en lastbil som er ved at læsse et par paller med varer af – det skal jo til i en gade med caféer og små butikker.

Lastbilens placering gør, at kun én vejbane er fri, og man kan kun lige snige sig forbi, hvis det ikke havde været for de dobbeltparkerede biler der holder til venstre og med en tredje bil i højre side af vejen, som i øvrigt holder helt lovmæssigt parkeret.

Vi ville godt kunne komme forbi, men der er lige den hage, at der foran de førnævnte tre biler holder to biler lidt længere henne af vejen, som også gerne vil forbi – blot i modsat retning.

Hvem kommer først, hvem har den største bil, og hvem er mest ligeglad med færdselsreglerne?! Det er lige før, at man som beskuer til dette cirkus hælder mest til at kalde det decideret trafik-anarki.

Jens Laigaard smiler lidt ved situationen, for det er lige præcis den her situation, han før vi mødtes, beskrev for os. Men det er ikke den eneste udfordring, der er i Griffenfeldsgade.

Med livet som indsats

NørrebroLIV har fået en del henvendelser omkring trafiksituationen i Griffenfeldsgade. Der er en gruppe, som ikke mener, at der overhovedet er et problem. Så er der dem, der ikke tør stå frem i frygt for repressalier, og så er der dem på cykel.

Det er tilsyneladende ikke helt ufarligt at være cyklist i Griffenfeldsgade. Det kræver, at man er lidt ekstra vågen, hvis man har sit liv kært.

– Bilerne parkerer i 2 lag, og særligt ved svinget, hvor vejen er lukket for biler i begge retninger, opstår der ofte farlige situationer på grund af for lidt plads. Både mellem cyklister, som kører af Griffenfeldsgade, og bilister, som kommer fra sidevejen, og mellem cyklisterne og fodgængerne, som går på fortorvet ved vejspærringen. Også svinget Korsgade-Griffenfeldsgade er farligt, fordi bilisterne fra Korsgade ikke respekterer hajtænderne, siger Jens Laigaard efter vores tur/retur af Griffenfeldsgade.

Her nævner han også belægningen, som er så glat, at det næsten er livsfarligt i koldt vejr.

Vi har også hørt fra Zelal Izlem Aydin, som er en af de mange cyklister, som også dagligt færdes i Griffenfeldsgade.

– Griffenfeldsgade er på ingen måde cykelvenlig. Jeg cykler igennem dagligt og er altid bange for at blive kørt ned, og så har de lavet en høj kantsten midt i det hele, og biler må parkere på tværs inden Folkets Park, så man som cyklist ofte skal stoppe op for at komme igennem. Det kan man godt gøre bedre, siger ZelalIzlem Aydin til NørrebroLIV.

Signe Hansen er en af de mange butiksindehavere på Griffenfeldsgade. Signe Hansens største frygt er, at et barn i kådhed løber ud på den befærdede vej.

– Griffenfeldsgade er særlig farlig ved Folkets Park. Jeg venter bare på, at et barn bliver kørt ned. Vi, der arbejder i gaden, oplever, at der bliver kørt alt for stærkt, og at særligt oppe ved parken opfører folk sig som om, det ikke er en vej. Og så er det superufedt, at biler holder i tomgang i flere timer ved hjørnet til Prins Jørgens Gade, siger Signe Hansen.

Signes Hansens butik ligger på et hjørne, hvor der ikke er noget fortov. Det betyder, at folk, som skal over vejen, står uhensigtsmæssigt i forhold til trafikken.

– I sidste uge gik det ud over min cykel, som stod uden for butikken, men det er jo bare en cykel. Det er det måske ikke næste gang, hvilket er virkelig stressende at tænke på. Noget bør gøres, hvis man vil beholde børnefamilier på Indre Nørrebro.

Trafikken i Folkets Park nævnes også som et stort problem. Selv om der størstedelen af tiden er spærret for gennemkørsel, så sker det, at bilerne alligevel finder vejen derind. Og det er til tider i høj fart.

– Vi føler os magtesløse! Det er uforsvarligt og uholdbart med trafikken i Griffenfeldsgade, fordi der ikke er en holdbar løsning. Folkets Park er i de senere år blevet et hæng-ud sted for børnefamilier, men trafiksikkerheden er ikke fulgt med. Noget bør gøres, hvis man vil beholde børnefamilier på Indre Nørrebro. Der bør være en klar skiltning med indkørsel forbudt – og så burde der i højere grad afskærmes, så det slet ikke er muligt at køre derind. Området er jo også oprindeligt til udeservering, siger Signe Hansen.

Signe Hanen sukker.

– Jeg har virkelig ikke en løsning, men som udgangspunkt burde parken afspærres for alt andet trafik end ærindekørsel. En borgerhøring kunne også være en mulighed, for vi er rigtig mange, som gerne ser dialogen taget op og problemet med trafiksituationen i Griffenfeldsgade løst.

Københavns Politi ved at der er et problem

NørrebroLIV har spurgt Københavns Politi om den absurde trafiksituation i Griffenfeldsgade.

– Vi er opmærksomme på, at der kan opstå trafikale problemer i Griffenfeldsgade, oftest på grund af parkeringer, der forhindrer trafikken i at glide. Når vi modtager anmeldelser fra beboere i området, følger vi op med bøder, hvis vi støder på ulovlige parkeringer, siger politikommissær Jonas Wybrandt, leder af nærpolitiet Nordøst.