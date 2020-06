GRIM’me grøntsager mindsker madspild og smager himmelsk

I dag bliver 1 ud af 3 frugt og grøntsager smidt ud på grund af urimelige skønhedsstandarder, overproduktion og ineffektivitet i vores madsystem. Det betyder, at hvis en agurk er for krum, eller et æble for lille, kan det ikke blive solgt i supermarkedet. Og her kommer EAT GRIM ind i billedet.

Musikken buldrede ud af den åbne port, som før husede en bilforhandler. Nu er autodele og spritnye biler skiftet ud med noget GRIM(t) også kaldet EAT GRIM.

Carolin Schiemer tager imod NordvestLIV ved porten til GRIM på Frederiksborgvej i Nordvest. Hun byder velkommen og beklager, at hun ikke kan skrue ned for musikken, men undskylder det med, at det er en af deres to ugentlige pakkedage hos GRIM, og der skal musik til arbejdet.

Sammen går vi ind i det tilstødende lokale og her mødes vi af et summende liv. Her vejes af, forsegles og pakkes i stor stil. Det er tydeligt, at det er en rutine at pakke de godt 1500 frugt og grøntkasser, som skal sendes ud af porten i løbet af de to ugentlige pakkedage.

Men hvad er EAT GRIM egentlig?

EAT GRIM er en markedsplads for grimt og overskuds frugt og grønt. Siden 2018 har den København-baserede virksomhed leveret abonnementskasser, der er fyldt med 100% økologisk, overskuds og naturligt grimt frisk frugt og grønt, direkte til folks dørtrin eller ved afhentningsstedet i Nordvest.

– Der er noget presserende ved at løse madspildsproblemet, og dog finder vi folk og virksomheder altid på undskyldninger for ikke at handle nok, eller ikke at handle overhovedet. Hos GRIM gør vi det andre kun taler om, lyder det fra Carolin Schiemer, som er en af grundlæggerne bag EAT GRIM.

Tager ansvar ved at støtte landmændene

Alle råvarerne er økologiske og kommer direkte fra et voksende netværk af over 50 danske og europæiske gårde, GRIM løser således madspild, der hvor det sker.

På den måde skærer EAT GRIM mellemmændene fra, gør forsyningskæden kortere og sikrer sig, at alle gårde bliver betalt en fair pris for al den kærlighed, tid og ressourcer de lægger i at gro vores mad.

Processen er den samme, om man dyrker en lige eller en skæv agurk. Forskellen er blot, at under andre omstændigheder, så vil den skæve agurk blive kasseret.

EAT GRIM har skabt mere end 2,3 millioner kroner i indkomst for landmænd til dato. Og der er også kun begejstring at spore, hvis man kigger på GRIMs hjemmeside. Her falder vi særligt over én udtalelse, som sætter tingene meget godt i perspektiv.

– Vi er så rige i Danmark, at vi har rigeligt af alting og kan sige nej til hvad end det passer os, udtaler Per, ejer af Østerkrog Gartneri der fik 1.700 broccolihoveder afvist ved døren.

– Vores fokus ligger lige nu på at lave skalerbare forretningstiltag. Vi startede jo ud meget mere manuelt end den måde, vi arbejder på i dag og kom alligevel ud med fine resultater. Nu skal vi i højere grad tænke i systemer og processer. Det er en nødvendighed for at nå længere ud med vores forretning, siger Carolin Schiemer

Vi vil gerne inspirere

– Vi vil gerne inspirere folk og give dem forståelse for, at bæredygtighed ikke behøver være en kompleks størrelse. Det kan være let, og man behøver ikke at ofre en masse. GRIM skal i virkeligheden ses som en tur til supermarkedet. Hver mandag sender vi et nyhedsbrev ud til vores abonnenter, hvor vi beskriver hvad der er i ugens kasse og hvordan de kan bruge råvarerne. Her sender vi også opskrifter med. På den måde undgår vi også madspild, siger Carolin Schiemer.

EAT GRIM blev grundlagt i 2018 af Finske Petra Kaukua og Carolin Schiemer fra Tyskland, der fandt hinanden under deres kandidatstudier på CBS. Duoen har arbejdet sammen lige siden, forsket i bæredygtige madsystemer og endda udgivet et bogkapitel om spiselige insekter. Ja, det skete faktisk. Idéen til GRIM kom under et kursus i socialt iværksætteri, hvor parret ledte efter en nem løsning på, hvordan man kunne bekæmpe madspild i nutidens samfund.

I Juli 2018 sendte EAT GRIM deres første GRIM-kasser afsted, der blev pakket i Carolin Schiemers kælder ved hjælp af en gruppe venner. Da ordet begyndte at sprede sig gennem sociale netværk, tilbød mange flere deres hjælp, og det blev hurtigt til en gruppe af frivillige på nu over 400 mennesker, der stadig kommer regelmæssigt på pakkedagene.

Idag er der 13 kvinder ansat, som arbejder for at skabe en vision om et mere mangfoldigt og troværdigt madsystem. Indtil nu har virksomheden leveret GRIM-kasser til mere end 5600 hjem over hele Danmark. Og succesen fortsætter.