Shop secondhand med et koldt glas rosé i hånden

Kvinderne bag genbrugsforretningen ‘Studio 51,’ der ligger på Kapelvej 51, ramlede ind i noget af en udfordring, da de skulle åbne butikken 1. marts. Kort tid efter kom udmeldingen, at »Danmark lukker ned«.

»Fandme nej. Corona skal ikke have lov til at ødelægge det her,« tænkte Mette Røgilds, der er en af ejerne.

De fleste lokale butikker er nødt til at finde på en anden strategi i disse tider, og ‘Studio 51’ er gået i gang med den helt store forårsrengøring. Derfor er der allerede udsalg på en helt masse vintage-varer.

‘Studio 51’ vil i anledning af påsken byde alle de lokale kvinder på et glas koldt, selvskænket rosévin og ‘Open air påskeudsalg’. De vil have, at vi skal komme hinanden ved – på afstand.

Det sker lørdag og søndag i denne weekend.

Som en ekstra rabat får alle de lokale kvinder 10-20 procent fratrukket på de nyeste forårsvarer, som butikken lige har modtaget.

‘Studio 51’ har desuden lige fået 40 forskellige par sko hjem – i alt fra Adidas sneakers til stilletter, og fordi varerne er genbrug, er prisen selvfølgelig fordelagtig.

Et netværk af kvinder, der elsker tøj

Konceptet udspringer af, at kvinderne bag forretningen har et kæmpe netværk af veninder, der elsker tøj og har rigtig meget af det. De kvinder, der har lyst til at give det aflagte tøj videre til en fair pris, kan få tøjet ned i butikken. Dem, der ejer tøjet får 60 procent af salget og indehaverne af ‘Studio 51’ 40 procent.

Kvinderne bag ‘Studio 51’ er ærgerlige over timingen af åbningen, men de har klaret sig over al forventning. Lige nu ser de bare frem til at kunne lave en masse arrangementer for Nørrebro-borgerne.

»Vi har taget det her som en mega udfordring og givet den gas på vores Instagram,« fortæller Mette Røgilds.

På Instagram er det også muligt at købe genbrugstøjet. Man kan bare skrive en ‘Direct message’.

Sig gæk til ekspedienten

For at få rabat i weekenden skal man kunne kodeordet ‘Gæk Gæk’. Når man skal op og betale ved kassen, skal man altså sige de gyldne ord, for så ryger toppen af beløbet væk.

Forretningen er selvfølgelig sikret fra top til tå, hvad angår corona. Der er sprit og håndvask, meget foregår udenfor, og der må kun være to kunder i butikken ad gangen.

Studio 51 har åbent fra klokken 11 til 17 lørdag og søndag.