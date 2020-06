Garage Park i Nordvest får ‘ildsjæle-støtte’

I et område af bevaringsværdige smedjeværksteder i Nordvest er et moderne, borgerdrevet samlingssted med fokus på demokrati og deltagelse på vej. Drømmen er, at Garage Park NV skal gå fra midlertidig bypark til at være en blivende ramme for fællesskab og demokrati.

Projektet er udvalgt til at få støtte fra Realdanias kampagne ‘Underværker,’ og støtten er nærmere bestemt på 800.000 kroner.

»Relationer har stor betydning for vores oplevelse af at have et godt liv, og de fysiske rammer for vores hverdag er en vigtig nøgle til at skabe netop dét. Det ved ildsjælene om nogen. De er ofte de første til at få øje på et steds særlige muligheder og arbejder utrætteligt for at udvikle nutidens og fremtidens gode mødesteder – både når det gælder de nære fællesskaber, og når det handler om at gøre en forskel for andre,« siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania og henviser til Garage Park, som er et godt eksempel herpå.

Ny ansøgningsrunde begynder nu

Siden 2011 har Realdanias ‘Underværker’ støttet mere end 250 ildsjæle-projekter, som har det til fælles, at de skaber fællesskab og livskvalitet i lokalsamfund overalt i Danmark. Og der er ikke noget, der tyder på, at ildsjælenes virkelyst er blevet mindre over årene – tværtimod. I alt valgte hele 146 ildsjælegrupper at byde ind på denne ansøgningsrunde. For ildsjæle, der ikke nåede at byde ind i denne omgang, kommer nu endnu en mulighed – næste ansøgningsfrist er den 11. september, og der er åbent for ansøgninger nu.