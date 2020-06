Fælleshus i Nordvest er meget tæt på at blive en realitet

Drømmen om at lave et fælleshus er ved at blive en realitet. Faktisk mangler der kun meget få underskrifter på de endelige papirer, for at en 15-årig aftale om brugsret af den gamle smedje på Rentemestervej 57 kan igangsættes. Dog er der lidt at gøre, før baggården i hjertet af Nordvest kan danne rammen om de drømme og visioner, som er opsat.

Når man går ind gennem passagen, som fører ind til Garage Park NV, er man ikke helt sikker på, hvad man skal forvente at møde. Og det er lige nu også langtfra et prangende syn, som møder en. Det er heldigvis ikke noget, som slår benene væk under den nedsatte borgergruppe, som har til formål at realisere drømmene om et nyt demokratisk fællesrum i Nordvest.

Den nedsatte borgergruppen tæller blandt andre Dan Kreutzfeldt og Clara Dawe. NordvestLIV har sat de to i stævne sammen med Johan Galster fra We Do Democracy, der er initiativtager til Demokrati Garage, som også kommer til at spille en central rolle i fællesrums-projekt.

Alt godt kommer til den som venter

Sammen vil aktørerne bag Garage Park NV forhåbentlig meget snart begynde at danne rammerne om et nyt fælles tredje.

– Det har virkelig taget sin tid at nå hertil, og vi har flere gang været ved at opgive. Men sådan er det, når der er så mange forskellige instanser indover et projekt som dette, siger Johan Galster til NordvestLIV.

For to år siden blev forhandlingerne med boligudvikleren af ISS-grunden igangsat. Det skulle vise sig at være lidt mere omstændeligt og tage noget længere tid, end initiativtagerne først antog.

Klar forventning om godkendelse af projektet

Når det så er sagt, så kan man ikke beskylde borgergruppen for at træde vande, for når man kigger ind i det største af de 3 værksteder, som danner rammen om Garage Park NV, så falder ens øjne på en tavle med overskriften “Hvad drømmer du om at fylde værkstederne med?”.

Under overskriften findes der rigtig mange forslag til, hvad man kan bruge fælleshuset til, den dag det bliver en realitet.

Der hersker ikke tvivl om, at når projektet bliver godkendt, for det er der helt klare forventninger om, at det gør, så er der en stor initiativrig skare, som vil stå klar med arbejdskraft og gode idéer til, hvordan det nye fælles rum skal fyldes ud.

Plads til forskellighed

Clara Dawe, som er en del af borgergruppen, forelskede sig i baggården på Rentemestervej 57 på en tilfældig tur med barnevogen. Og nu er hun i gang med at skabe et demokratisk fællesrum.

– For mig var det helt naturligt, som helt almindelig Nordvest-borger at engagere mig i, hvilke fællesskabende aktiviter der skal herind. Det er noget af det, som driver mig. Min drøm er, at der kommer noget, som kan appellere til mange forskellige slags mennesker, siger Clara Dawe til NordvestLIV.

Man har selv ansvar for sine idéer

Garage Park NV er i sig selv et forsøg på at udvikle nye måder at skabe lokale mødesteder på. Stedet bliver udviklet og drevet i et tæt samspil mellem den etablerede borgergruppe, iværksættere, ildsjæle og foreninger.

Fælles Garage, som fælleshuset vil komme til at hedde, skal drives på en sådan måde, at kommer man som borger med et forslag til en aktivitet eller et tiltag, så forventes det også, at man selv følger projektet til dørs. Om det er et borgerdrevet bageri, fællesspisning, yoga eller en bogklub for blinde, det er underordnet.

– Hvis du vil et eller andet og selv er indstillet på at løbe de kilometer der er i det, og selv stå for det, så er der rum til det. Det skal bare være noget som på en eller anden måde giver noget tilbage til Nordvest, siger Clara Dawe

Johan Galster fortsætter, hvor Clara Dawe slap.

– Det er vigtigt at afstemme forventninger om, at det her er et sted, hvor vi arbejder med fællesskab og demokrati. Det er dermed ikke kun en åben plade, men et sted drevet af deltagelse. Det er min drøm. Pointen er, at man godt kan mødes og snakke sammen, men at det er når man arbejder sammen og gør noget sammen, at fællesskabet opstår og bliver en anledning, siger han.

Tanken er bytteøkonomi

Initiativgruppen arbejder med tanken om bytteøkonomi.

– Altså hvis man ønsker at låne faciliteterne til en børnefødselsdag, så lægger man fx 10 timers arbejdskraft, undervisning eller noget helt tredje på stedet. Det er meget mere værd end penge. På den måde styrkes fællesskabet og engagementet, siger Johan Galster.

Lyst og vilje fra den enkelte borger skal drive stedet

Bygningerne på Rentemestervej 57 kommer til at emme af demokrati og fællesskab. I dag ligger Demokrati Garage, som udspringer af den oprindelige Garage Park NV, som første gang blev etableret på ISS’ grund på den anden side af hegnet.

– Københavns kultur- og fritidsudvalg har valgt at støtte vores drøm om et mødested for demokrati og deltagelse i Nordvest. Det er midler til at skabe indhold som fx Demokrati Fitness og demokratievents i Demokrati Garage, siger Johan Galster.

Og det er ret heldigt, for lige præcis Demokrati Garagen kommer til i høj grad at spille en rolle i samarbejde med borgergruppen omkring tilblivelsen og udviklingen af Fælles Garage.

– Vi har fået vigtig fødselshjælp af Demokrati Garage, som vi nu har udvidet til Fælles Garage. Det er en hjælp vi kan trække på de første to år, men ellers er det styret af lyst og vilje fra den enkelte borger til at drive stedet, siger Johan Galster.

Udover Fælles Garage og Demokrati Garage er det planen, at det eksisterende Fablab Nordvest også bliver en del af Garage Park NV. Det er planen, at de skal flytte ind i det største af de tre værksteder – her kan man for alvor tale om en legeplads for kreative voksne.

Vibe&Tone/NVærket som allerede ligger i baghuset kommer også i høj grad til at bidrage med kreative og musiske indslag.

Den sidste længe i baghuset er endnu ikke endeligt afsat, men her er en igangværende dialog med nogle byrumsaktører, som i kraft af deres virke også vil kunne bidrage til et fælles rum

Der er brug for penge til istandsættelse

Der er ingen tvivl om, at der er brug for pengene. Indtil videre har Realdania Underværker bevilget 800.000 kroner til at sætte Fælles Garagen i stand, når de sidste underskrifter ligger klar. Det forventes at der skal søges en del fonde for at komme i mål med projektet. Helst mellem seks og ni millioner.

Fra smedje og autoværksted til demokratisk Fælles Garage

Det startede som smedjeværksted og blev bygget fint og fornemt til den nye industrikultur i København, der skulle sætte rod i Nordvest. Og det er tydeligt at se, at det langsomt over tid er gået ned af bakke for de fine bygninger. Den gamle smedje blev til et autoværksted og sidenhen et undervognsværksted, hvilket det også bærer præg af.

Der ligger derfor et arbejde i at rense grunden for rester af kemikalier, og så skal lofterne også have en kærlig hånd, før lokalet kan tages i brug.

Den sidste underskrift mangler stadig

Der er mange men’er og drømme i det her projekt, uden tvivl. Og det har ikke kun været lige til. Det er da heller ikke en hemmelighed, at borgergruppen flere gange har været ved at opgive at lykkes på grund af den lange behandlingstid og bump på vejen. De har alligevel holdt fast!

– Vi har oplevet en fantastisk opbakning fra rådhuset, lokalområdet og en lang række iværksættere og kulturaktører i kvarteret omkring Rentemestervej. Vi føler os ret sikre på, at netop den store opbakning er med til at sikre Garage Park NV som et permanent tilbud til området, siger Johan Galster.

Og med de ord er der blot tilbage at krydse fingre for, at det bliver sådan.

Såfremt de sidste underskrifter kommer på plads inden for nærmeste fremtid, forventer Garage Park NV en genåbning til august. Dog skal vi forvente ½ – 1 år, før Fælles Garage står helt klar.