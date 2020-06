Hvor finder man den bedste kebab i Nordvest?! – Læs med her

Kom med på en kebab-rejse, hvor vi har smidt os selv i puljen og dristet os til at kåre kongen af kebab.

Man skal ikke dømme en bog på dens omslag – og man skal ikke dømme en dürumrulle på dens indpakning i sølvpapir. For næsten lige meget hvor man får langet en dürumrulle over disken, er det måden at gøre det på.

Umiddelbart virker kombinationen af fladbrød, salat, dressing og kød meget simpel, men med tre ruller i cykelkurven, ved jeg allerede nu, at der venter mig tre meget forskellige oplevelser. For selvom det ikke er undersøgt til bunds, så vil jeg våge den påstand, at ikke to dürumruller fra to forskellige steder er ens.

Hjælp til udvælgelsen af Nordvests tre bedste kebab-steder

Med hjælp fra en afstemning på NordvestLIV og i Facebook-gruppen Det sker i Nordvest har det ikke været svært at finde de tre kebab-finalister, som skulle testes. Der var bred enighed om, hvilke vi skulle teste. Og vinderen er fundet! Men det kommer vi tilbage til.

Tæt løb på kebabfronten

Det var tre virkelig gode dürumruller, som NordvestLIV skulle vælge imellem. Det var tæt løb! Vores finalister var Kösk Kebab, Fresh Kebab og Konya Kebab. Tre steder, der ligger som perler på en snor på Frederikssundsvej i Nordvest.

Ét sted blev fladbrødet bagt, mens man venter. Et andet sted er der lidt ekstra krydder på kebab’en, og det sidste sted blev der lige sneget et par frække drueagurker og et par pomfritter ind, før den sirligt blev rullet.

En ting er de små nuancer, men for NordvestLIV handler det om helhedsoplevelsen ved at sætte tænderne i saftig kebab, i dette tilfælde pakket ind i dürumrulle. For vores fokus er på hovedingrediensen kebab i denne omgang.

Hvad gjorde den bedste rulle til en vinder?!

Der var flere ting, som gjorde sig gældende, da vindere-rullen trådte i karakter. Det var en saftig kebab – ikke for fed og ikke for tør. Og med en karakteristisk letkrydret signatur-smag. Den havde et godt samspil med fladbrødet, som i dette tilfælde var lidt tykkere end på de to andre ruller. Der var en tilpas fordeling af salat, kål, dressing og agurk. Alt i alt så var det et meget rart, men desværre også et lidt kort bekendtskab (den røg hurtigt ned). Heldigvis ved jeg med sikkerhed, at der er flere, hvor de kommer fra.

Og vinderen er…

…Kösk Kebab som ligger på Frederiksundsvej 23, 2400 NV! Vi takker for en virkelig gennemført oplevelse og god kebab! Stort tillykke skal lyde herfra NordvestLIV! Vi ses helt sikkert igen!