Corona-karantæne og kærlighed har skabt Nordvest nye falafel-bar

Corona-nedlukning er skyld i, at Sofie og Rabii åbner falafel bar på Frederiksborgvej i Nordvest.

Da corona-nedlukningen for alvor ramte Danmark, ramte den også Rabii Esteitie og hans kone Sofie Nevad Esteitie. Men ikke på en negativ måde. Begge blev godt nok hjemsendt, men pludselig havde de også rigtig meget tid sammen. Og lige præcis det blev starten på en drøm om at forene to verdner i et madhus. Et fint mix af det libanesiske køkken med et nordisk twist.

Når man rammer drømmen lige i røven

Rabii Esteitie er uddannet Sundhedsteknologisk Ingeniør og Sofie Nevad Esteitie arbejder som mentor på Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Nu er de at finde bag disken i Nordvests nye falafel bar, Lefalaf. Et utraditionelt karriereskift vil mange nok mene.

Andre nyheder

– Det er vigtigt for både Rabii og jeg, at vi har vores hjerte med i det vi laver. Det skal give mening og ikke bare være business. Vi er begge alt for socialt anlagt til at spise alene – og Rabiis far havde en butik til leje. Vi tænkte den lå lige til højrebenet. Malingen var stadig våd og vores logo lige sendt til tryk dagen før åbningen. Egentlig typisk os. Men når man rammer drømmen lige i røven, så er der kun en vej, og det er frem, siger Sofie Nevad Esteitie

Da underskriften var sat på lejeaftalen, gik det hurtigt. Der var kun en måned fra idé til handling. Rabii Esteitie elsker mad og Sofie Nevad Esteitie elsker at lave mad.

– Det var aldrig den oprindelig tanke, at åbne nu. Men vi har et godt budskab, maden spiller og vi har fået samlet et sejt team. Og så længe vi har hinanden, skal det hele nok slutter Sofie Nevad Esteitie.

Hvorfor besøge Lefalaf

Hos LeFalaf kan man sætte tænderne i lækre salater, bowels og naturligvis falafler. Opskriften på de libanesiske falafler kommer fra Rabis mormor, og de bliver lavet friske mens man venter. Her kan man passende tage en hjemmelavet lemonade med is og mynte for at slå ventetiden ihjel. Og så emmer Lefalafs rammer af kærlighed – det smitter!

– Vi ønsker at skabe et madhus, hvor alle kan få hjemmelavet mad med smag af attitude. Ikke frysemad, eller kedelig iceberg der har ligget i vand, men sund mad hvor alt er lavet fra bunden, afslutter Sofie Nevad Esteitie.

Hos NordvestLIV byder vi det nye initiativ velkommen – og glæder os til at følge Lefalaf.