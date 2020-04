En befrielsessang for fællesskabet: Saga synger for bydelenes ældre

Hårene rejser sig, og øjenkroge fyldes med vand, når de fire sangerinder i Saga Vokalensemble synger smukke sange fra Danmarks Befrielse. Fredag gæster de plejehjem på Nørrebro og i Nordvest, hvor de synger for de ældre, der har været isolerede i ugevis.

»Det var en morgen som tusind andre og ingen morgen i tusind år, da Danmark vågned med klare øjne til glædestimer og frimandskår, og landet lyste fra sund til klit, for det var forår og Danmark frit, og Danmark frit.«

Sådan lyder andet vers i Mads Nielsens smukke sang ’En lærke letted’, som han skrev i 1945, da Danmark endelig var blevet befriet fra Nazitysklands jerngreb. 75 år er snart gået, siden mørklægningsgardiner blev brændt i gaderne, og lyset vendte tilbage med både forår og frihed.

To budskaber, som har forplantet sig i et væld af klassiske danske sange. Sange, som snart skulle have været sunget for at fejre befrielsens jubilæum. Sange, som lyder særligt smukke, når de bliver fortolket flerstemmigt af de fire talentfulde sangerinder i Saga Vokalensemble, Freja Lockenwitz, Nanna Varner Ipsen, Angelica Asp og Lykke Appelon Ilkjær:

»Da vi sidste år startede ensemblet og skulle skabe en koncertrække, brugte vi ret lang tid på at nå frem til, hvad det var, vi gerne ville synge, indtil vi blev enige om, at vi skulle lave et tema om befrielsen. Siden er vi blevet virkelig hooked på det, fordi det bare er så aktuelt. Vi vidste ligesom fra begyndelsen, at vi gerne ville promovere den danske sangskat, og så gav befrielsestemaet så meget mening,« fortæller Freja Lockenwitz.

I slutningen af marts sang Saga Vokalensemble for, da en andelsforening i Nordvest holdt altanfrokost sammen og hver for sig. Artikel fortsætter under videoen

Indespærret befrielsestid

Koncertkalenderen har da også været godt booket op for Saga Vokalensemble i de kommende måneder. Altså lige indtil coronavirussen kom og lukkede ned for kulturen. Pludselig stod de fire sangerinder uden indtjening og uden steder eller publikum at synge for:

»Det underligt at tænke på, at lige som vi skulle have fejret befrielsen, og vi skulle have været ude og synge befrielsessange om et land, der var blevet lukket ned, men nu var blevet befriet, så bliver det aflyst, fordi vi er spærret inde af coronavirus, som har lukket Danmark ned. Det er jo helt absurd, når man tænker over det,« konstaterer Freja Lockenwitz og Nanna Varner Ipsen supplerer:

»Alle vores koncertarrangører har heldigvis valgt at udskyde vores koncerter til senere i stedet for at aflyse dem, så det er altid noget. Vi er virkelig kede af, at vi ikke kan synge om befrielsen på mærkedagene, som vi havde tænkt. Det er dog stadig uhyggeligt relevant at fejre befrielsen, når Danmark åbner igen efter Corona. På det tidspunkt tænker jeg, at vores koncerter kommer til at stå i et endnu mere aktuelt lys,« fortæller hun.

En sang for isolerede ældre

NordvestLIV møder Saga Vokalensemble kort før påske, hvor en god gerning er ved at tage form i kalenderen. Selv om publikum i disse tider ikke kan komme til koncerterne, så kan de fire sangerinder komme til publikum – på afstand naturligvis.

Og hvilket bedre publikum kan man forestille sig, end de ældre borgere, der i disse coronatider sidder isolerede og meget alene på plejehjemmene?

»Vi vil rigtig gerne forkæle de ældre, som i denne tid er meget isolerede og alene, ved at synge for dem gennem åbne vinduer. Vi tilbyder live, vedkommende, kendt og smuk musik, og tanken er, at de ældre så åbner vinduerne, så vi kan synge til dem udefra uden at skulle ind på plejehjemmene. På den måde, kan de nyde godt af musikkens kraft til at samle folk, være relevant og underholde på højeste niveau – sammen og hver for sig,« siger Freja Lockenwitz.

NordvestLIV bakker op om det gode initiativ og har nu lavet en aftale med et lokalt plejehjem i Nordvest, hvor Saga Vokalensemble fredag 17. april vil synge smukke danske sange som ’Den Blå Anemone’, ’Yndigt Dufter Danmark’, ’Solen er så rød mor’, ’Man Binder Os På Mund og Hånd’ og ’Den allersidste dans’.

»Det bliver helt vidunderligt stadig at kunne synge de her sange for plejehjemsbeboerne og forhåbentligt bringe glæde for dem i en svær tid. Selv om vi ikke er besat som under krigen, så er det her en mærkelig og utryg tid, men måske kan sangene være med til at vække glæde også i disse tider,« siger Freja Lockenwitz.

Se med og støt op

Og så er de små koncerter fra plejehjemmene faktisk på en måde for alle, der måtte have lyst til at opleve dem. Vi livestreamer nemlig fra dem på vores facebookside NordvestLIV, så man kan følge med hjemmefra, hvis man har lyst til det.

De to plejehjemskoncerter er en gave til de ældre beboere, men skulle man sidde derude og få lyst til at støtte de fire sangerinder med lidt økonomisk hjælp i en tid, hvor deres indtjeningsmuligheder er blevet yderst begrænsede, så er man mere end velkommen til at give dem et bidrag på mobilepay. Telefonnummeret står i faktaboksen her på siden.

Tilbage er bare at opfordre til, at man ser med på fredag 17 april tidspunktet følger på vores facebookside. PS. Husk kleenex, hvis du har hang til tårer.