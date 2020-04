Tagensbo Skole er åbnet for de mindste: »Det er dejligt at se mine venner igen«

I fem uger har Tagensbo Skole været lukket ned på grund af Coronavirussens hærgen, men onsdag var det så atter blevet tid til, at skolens små klassetrin kunne vende tilbage. En dag, 9-årige Isa har set frem til med i ugevis.

Klokken har netop rundet 13.00, og for eleverne i 2. klasse på Tagensbo Skole markerer det afslutningen på deres første dag tilbage i klasselokalerne efter coronavirussens langvarige nedlukning af skolen. En af dem, der har ventet på denne dag med længsel er 9-årige Isa Gyldenholm-Florentz, der har glædet sig til at se sine venner i 2. klasse:

»Jeg synes, det har været fint nok at være hjemme, for det har været lidt som en lang ferie, hvor jeg har videochattet med mine venner, men jeg har savnet at gå i skole,« fortæller hun til Nordvest LIV og på spørgsmålet om, hvordan den første skoledag så har været, lyder svaret prompte:

»Det har været en rigtig god skoledag. Vi har set Ultranyt og leget ‘Byen sover’, og så har vi fået en mappe, som vi har lavet opgaver i. Men ellers har vi bare hygget os, og det har været rigtig dejligt at se sine venner igen,« siger Isa Gyldenholm-Florentz.

Dejligt at være i gang igen

Også Isas mor Camilla Gyldenholm-Florentz er glad for, at skolen nu er i gang igen, selv om hun havde nogle bekymringer over det i begyndelsen:

»Da vi fik at vide, at de mindste elever skulle begynde i skole efter påske, var jeg først enormt bekymret over, om min datter ville blive smittet, og om der nu var styr på det hele. Hun har dog glædet sig virkelig meget til at skulle i skole, så jeg har valgt at sige, at vi jo også skal have gang i samfundet igen. Og så må jeg sige, at det er gået perfekt med at aflevere her til morgen, hvor vi skulle aflevere børnene forskudt, hvilket fungerede godt,« fortæller Camilla Gyldenholm-Florentz og konstaterer:

»Det er faktisk virkelig dejligt at være i gang igen efter at have været spærret inde i fem uger.«

Det har da også været sin sag både at skulle hjemmeskole to børn og samtidig passe et fuldtidsjob på hjemmefronten.

»Det har været mega hårdt, så al respekt til lærerne. Jeg er glad for, at de nu tager deres arbejde tilbage igen, så jeg kan gå tilbage til bare at være forælder, det vil jeg meget hellere være,« forklarer Camilla Gyldenholm-Florentz.

Over al forventning

En af dem, der er vendt tilbage for at arbejde på Tagensbo Skole, er skolepædagog Dani Raza, og han glæder sig også over, at skolen nu endelig er i gang igen. Det er dog en ganske anderledes hverdag, der nu venter både ansatte, elever og forældre:

»Børnene er blevet inddelt på nye måder, og vi er i nye klasselokaler, så der er mange omvæltninger både for børnene og os ansatte, men jeg har glædet mig rigtig meget til at vende tilbage igen. Hverdagen er virkelig meget anderledes, end vi er vant til, og der er ikke helt så meget fokus på læreplaner, for lige nu handler det først og fremmest om, at børnene og forældrene er glade,« fortæller Dani Raza.

NordvestLIV møder ham kort inden de sidste børn bliver hentet denne første onsdag, og her lyder konklusionen:

»Jeg vil sige, at denne første skoledag er gået over al forventning,« konstaterer han.

En svær logistisk udfordring

Der er da også gået mange timers forberedelse og planlægning forud for genåbningen af Tagensbo Skole. Det fortæller skoleleder Tommy Christiansen, som kalder genåbningen en logistisk udfordring af de større:

»Der er ikke nogen klasser længere, for et af de tiltag, vi har gjort, er at dele børnene ind i nogle meget mindre grupper end normalt, som vi har så fordelt rundt på forskellige arealer på skolen. Ligesom vi også har fordelt pauser forskelligt,« fortæller han og uddyber:

»Forældrene må ikke komme ind på skolen. De skal aflevere deres børn på nogle bestemte steder, hvor man så mødes i nogle mindre grupper, som går ind sammen. Selv om vi er en stor skole, så kan der hurtigt opstå flaskehalsproblemer, når vi alle skal møde ind om morgenen. Derfor mødes en gruppe, som består af 12 elever eksempelvis på fodboldbanen, hvorefter de går samlet ind ad en indgang, som kun de benytter sammen med en lærer eller en pædagog.«

Det betyder eksempelvis, at de tre klasser på 1. årgang nu er delt ind i fem mindre grupper. En inddeling, der er sket ud fra hvem der skal i eftermiddagspasning og andre pædagogiske hensyn. Og hvordan bliver skoledagen så for de børn, der nu er tilbage i klasselokalerne?

»Skoledagen bliver selvfølgelig ikke helt, som den plejer at være, men så stor forskel vil jeg heller ikke sige, at der er. Det minder på en måde om en projektuge. Den store udfordring er, at der stadig er børn, som skal modtage fjernundervisning, fordi de er i en særlig risikozone,« fortæller Tommy Christiansen og forsikrer, at der også er styr på den del.

Skolelederen er generelt fortrøstningsfuld over at skulle genåbne skolen på Magistervej 4:

»Jeg har virkelig oplevet en fantastisk opbakning fra både lærere og pædagoger, og det har gjort det nemt at være leder, selv om det her er en virkelig stor opgave. Når man kan mærke, at vi alle løfter i flok, og der er en villighed til at træde til, så går alting,« siger han.