Da frisøren på hjørnet atter åbnede: »Når man har været hjemme i seks uger, så er man virkelig klar til at begynde igen«

Den islandske frisør Védís Lund har i dag genåbnet sin frisørsalon Salon North på Vibevej 49. En dag, hun virkelig har set frem mod, siden hun måtte lukke på grund af Corona for seks uger siden.

Frisør Védís Lunds fingre arbejder rutineret med den blå hårfarvningscreme, som hun smøger grundigt ind i de brunende lyse lokker, der snart bliver pakket ind i sølvpapir. Det er 20. april, dagen hvor frisører, tatovører og en række andre små erhvervsdrivende endelig har fået grønt lys til at genåbne efter mange ugers nedlukning på grund af Corona.

»Jeg har været hjemme i næsten seks uger, så jeg var virkelig begyndt at kede mig. Som frisør må man jo heller ikke arbejde hjemmefra, så det er virkelig dejligt at være tilbage i salonen. Både mit arbejde, men også det sociale, der ligger i det, giver mig god energi. Særligt når de sidste seks ugers tid kun har været mig og mit barn derhjemme, så er man altså næsten lige ved at kravle på væggene,« fortæller Vérdís Lund, da NordvestLIV kigger forbi mandag formiddag.

»Virkelig tiltrængt besøg«

De nedlukkede uger har også gjort et hårdt indhug i økonomien, og selv om frisører er berettiget til at få fra regeringens hjælpepakker, har Vérdís Lund ikke set en krone endnu:

»Jeg selvfølgelig søgt hjælpepakkerne, men pengene er ikke kommet endnu, så jeg har overlevet med overtræk på kontoen og nogle gode veninder, som har hjulpet. Forholdsvis mange kunder har også købt gavekort på forhånd, og det har virkelig hjulpet os,« forklarer hun.

At frisørsalonen også har været savnet af kunderne viser en næsten fyldt ordrebog i den uge. En af dem, der har fået tid, er Ida Lauritsen, som nu er ved at få lysnet hårrødderne:

»Det var simpelthen så tiltrængt at få farvet mine rødder, så jeg har virkelig gået og ventet på, at det igen blev muligt at gå til frisøren. Da jeg så så, at frisørerne igen måtte åbne, væltede jeg ind på hjemmesiden for at bestille en tid hurtigst muligt. Den var dog nede lige da, men heldigvis ringede Védís til mig ti minutter efter, så det var perfekt,« fortæller hun, mens den pæntindpakkede stak af sølvpapir vokser på hendes hoved.

»Det er lige før, vi spritter kunderne af«

Det er dog ikke ren fryd at skulle genåbne en frisørsalon, når coronatruslen stadig kræver en stor mængde forholdsregler. I North Salon på hjørnet af Vibevej og Nattergalevej tager frisørerne myndighedernes retningslinjer meget alvorligt:

»Vi har fået at vide, at vi skal spritte alt af hele tiden, og det gør vi. Hver gang vi rører ved håndtag, telefon, computer, det er lige før, vi spritter kunderne af inden de tager plads. Vi skifter også kapper mellem hver kunde, så dem har vi heldigvis købt rimelig mange af, ligesom vi også har måttet indkøbe sprit i rigelige mængder og til et stort beløb,« forklarer Vérdís Lund, som klart mener, at muligheden for at genåbne salonen er hele det ekstra rengøringsarbejde værd.

Den islandske frisør bor selv i Nordvests pipfuglekvarter, og da hun så, at lokalet på hjørnet blev ledigt, besluttede hun at åbne Salon North i august sidste år. I dag lejer hun halvdelen ud til en tidligere frisørkollega fra Island.