Ikonisk bygning i Nordvest er i fare for at blive revet ned

Fuglereden – det der fine, gamle hus på hjørnet af Provstevej og Frederikssundsvej er i fare for at blive revet ned til fordel for fire-etagers nybyggeri med tagterrasse på toppen. Ejeren af bygningen har søgt tilladelse hos Københavns Kommune, som har søgt dispensation i lokalplanen.

Huset, der søges dispensation til at rive ned, er der hvor værtshuset Fuglereden hører hjemme. Et sted hvor mange lokale fra Nordvest mødes.

»Det er sket flere gange i området – sidst var det et hus lidt længere oppe af gaden, som var så bevaringsværdigt, at det blev sendt til den gamle by i Aarhus, efter at det var blevet revet ned. I stedet fik vi en grim betonklods, som er højere og mere tæt bebygget end lokalplanen tillader – for sådan nogen som os i Nordvest har åbenbart ikke samme brug for lys og luft som kommunens politik egentlig er, borgerne skal have,” skriver Nordvest-borgeren Freja Wedenborg i et facebookopslag.

Fuglereden er ikke kun et samlingssted, men også et hus, der kendetegner Nordvest.

”Det vil ikke kun betyde et farvel til Fuglereden, men mange vil også miste lyset i deres lejlighed. Der er mange grunde til at skrive til kommunen og sige, at man ikke ønsker byggeriet: Fuglereden er et dejligt sted! Bygningen er flot!,” skriver Fuglereden i et facebookopslag.

Få timer efter at Københavns Kommunen havde sendt ønsket til ændring af lokalplanen i borgerhøring, stiftede nogle af de lokale i Nordvest gruppen ’Bevar fuglereden’. Gruppen har skrevet udkast til et høringssvar og har iværksat flere initiativer.