Ejer af ikonisk bygning i Nordvest vil rive den ned: »Jeg er ikke Blackstone«

Modstanden mod et nyt byggeri af 40 ungdomsboliger i Nordvest har været til at tage og føle på. En række borgere har lavet en protestgruppe, en folkevalgt socialdemokrat har har sagt nej tak, og Bispebjerg Lokaludvalg er også imod planerne.

Det hele drejer sig om den ikoniske lyserøde bygning på hjørnet af Provstevej og Frederikssundsvej. Her ligger værtshuset Fuglereden med fire lejligheder ovenpå.

Det er Jørgen Petersen, der ejer bygningen. Han købte den tilbage i 1997 og har selv boet i den i en årrække.

»Jeg kan godt forstå, at der er modstand. Jeg kan også godt forstå, værtshuset er kede af at miste deres forretning. Men jeg har også ret til at drive min forretning, og det er det, jeg gør,« siger han til NordvestLIV.

Svært at få lov

Jørgen Petersen har flere gange forsøgt at få lov til at bygge noget andet på grunden. Men det har ikke været lige let at leve op til forvaltningens krav til nybyggeriet.

Nu har han imidlertid ramt noget, som forvaltningen kan sige god for.

Ungdomsboliger har færre krav til antallet af parkeringspladser, og blandt andet derfor kunne det lade sig gøre.

»Jeg synes, det er en god idé med ungdomsboliger. Både for samfundet og for mig økonomisk. Det er ikke en Blackstone-model, hvor ingen har råd til at betale. Jeg gør noget, som politikerne har kaldt på i årevis,« siger han.

Jørgen Petersen mener ikke, at området i dag er præget af erhverv, og derfor synes han heller ikke, at det giver meget mening at beholde erhverv i stueetagen.

Ting udvikler sig

Flere borgere har skrevet på Facebook og udtalt sig til os, at de er kede af at miste værtshuset som samlingssted for lokalområdet.

»Jeg ved, at der er nogle, som er glade for at have et værtshus. Andre synes mindre om det. Der er stadig flere værtshuse i Nordvest. Det her er fornyelse, og forandring fryder ikke alle, desværre,« siger ejeren.

Gør det indtryk på dig, at folk er så utilfredse med planerne?

»Det gør indtryk. Jeg synes, det er ærgerligt. Det gør mig sådan set også lidt vred, at folk kommenterer på noget, de ikke har sat sig ind i. Det er tarveligt,« siger han og fortsætter:

»Det her er altså ikke en papkasse med puds på, der bliver solgt til Blackstone«.

Hvad har du af ansvar for området, når du ejer en bygning som denne?

»Jeg har et ansvar over for min investering, men også over for mit samfund. Jeg skal ikke ligge naboerne til last, men jeg har også retten til at gøre noget godt for mig selv,« siger han.

Jørgen Petersen vil ikke svare på, om ejendommen giver overskud.

»Det er ikke relevant, om den giver overskud nu. Men jeg gør en bedre forretning ved at gennemføre det her,« siger han.

Sagen er nu i nabohøring frem til 7. maj, hvorefter den skal behandles politisk.