21 år med Fuglereden: »Jeg vil kæmpe for det her sted til det aller sidste«

I 1998 åbnede Denniz Batak sit værthus Fuglereden i det lyserødehus på hjørnet af Frederikssundsvej og Provstevej. Det populære samlingssted er dog nu i fare, da den ikoniske bygning er nedrivningstruet.

Der er tomt i værtshuset Fuglereden på hjørnet af Provstevej og Frederikssundsvej. Tomt fordi coronavirussen har angrebet Danmark og lagt beværtninger øde hen. Tomheden til trods fornemmer man alligevel den ånd, der ligger over værtshuset i det lille lyserøde hus på hjørnet. Fra fodboldtørklæderne til de brune hylder med flasker. Rundt om baren er der i årevis blevet vendt verdenssituationer over øllene. Her møder vi Denniz Batak, der har drevet Fuglereden siden 1998.

Coronavirussen er dog ikke årsagen til, at Nørrebro/Nordvest Bladet har lagt vejen forbi det hyggelige værtshus. Faktisk er det slet ikke den, der optager Denniz Batak denne eftermiddag. For få dage siden har naboerne omkring hans værtshus nemlig modtaget en nabohøring, der beskriver, hvordan man vil bygge ungdomsboliger på grunden, hvor Fuglereden ligger. Hvilket med andre ord betyder, at den ikoniske lyserøde bygning skal rives ned. For Denniz Batak er det dog ikke en overraskelse. Det er hans værste mareridt, som nu er på vej til at blive til virkelighed:

»Sidste år fejrede vi vores 20 års jubilæum, og alle var glade, men pludselig gik der folk rundt udenfor og lavede målinger. Jeg fik fat i ejeren, som sagde noget om, der måske skulle bygges ungdomsboliger på grunden. Jeg valgte sidenhen at søge aktindsigt i sagen og kunne se, at han siden 2017 har forsøgt at få tilladelse til at bygge boliger her på grunden,« fortæller Denniz Batak.

Håber stadig på en afvisning

Siden aktindsigten afslørede byggeplanerne, har værtshusejeren håbet, at Københavns Kommune afviser planerne, som de har gjort tidligere. Nabohøringen, der nu er sendt ud fra Teknik- og Miljøforvaltningen kommer derfor som en mavepuster. Denniz Batak opgiver dog ikke håbet.

»Jeg håber stadig, at kommunen beslutter at afvise byggeplanerne. Bygningen her er jo mere end 100 år gammel, og den har altid været en beværtning. Da jeg flyttede ind i 1998 havde den stået tom i en seks-syv år, fordi den tidligere ejer var død. Her var temmelig slidt, men jeg faldt for den lyserøde bygning med det samme og vidste, at det var her, jeg ville åbne mit værtshus. Jeg gik i gang med at genoprette det hele fra bunden, så der er lagt meget kærlighed i stedet her,« fortæller Denniz Batak og tilføjer:

»Hvis ikke det lykkes at bevare stedet her, kommer jeg ikke til at starte et nyt værtshus op et andet sted. Jeg kom ind i den her bygning med kærlighed for 21 år siden, og den har varet ved, så den mister man ikke bare sådan.«

Kampen sættes ind

Det er tydeligt, at det rører Denniz Batak, når han fortæller om det sted, der har været hans andet hjem i mere end en teenagers levealder. Også når snakken falder på opbakningen, han har fået fra kvarteret omkring Fuglereden:

»Det overrasker mig, hvor mange der rent faktisk bakker op om min kamp for at bevare denne smukke bygning. Jeg har set, at der er mange, der er begyndt at sætte vores logo ind i deres profilbillede på Facebook for at vise deres opbakning,« fortæller han.

Og den 49-årige værtshusejer har bestemt heller ikke tænkt sig at give op:

»Nu sætter vi kampen ind. Vi har tænkt os at køre den, så langt vi kan, og jeg håber, at vi kan få den afvist igen. Med den store opbakning, jeg har mødt i kvarteret, har jeg et håb om, at det lykkes. Blandt andet er dem i bygningerne overfor meget store modstandere af byggeriet på tegningerne, og det forstår jeg godt. Der er jo allerede blevet bygget ungdomsboliger lidt længere oppe ad Provstevej, hvor der også er en tagterrasse, og her bliver der holdt mange fester med meget larm om sommeren, som forstyrrer flere naboer,« siger han.

Gør ikke Felix hjemløs

Samtalen bliver pludselig afbrudt af en dyb brummen efterfulgt af et miav. Fugleredens huskat Felix har indfundet sig. Kælent smyger den sig ad benene, inden den sætter i et spring og lander på den tomme bar:

»Felix er 14 år og har boet her hele sit liv, og nu kan han så risikere at blive hjemløs. Vi kan selvfølgelig tage ham med hjem, men han ville ikke trives med det. Han er en meget social kat, som har et særligt forhold til alle stamgæsterne. Alle elsker ham, og jeg har endda gæster, der nærmest kun kommer for at møde Felix,« fortæller Denniz Batak.

Selv om fremtiden er usikker i det lyserøde hus på hjørnet, lover værtshusejeren en ting:

»Hvis de afviser byggesagen, holder vi en kæmpe fest, når Corona er slut.«