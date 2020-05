Bred politisk opbakning tegner sig: Den ikoniske bygning skal bevares

Værtshus i bevaringsværdig bygning eller ungdomsboliger i moderne byggeri? Beboerne i kvarteret ved Provstevej ved godt, hvad de foretrækker, og en bred politisk opbakning tegner sig nu.

’Bevar Fuglereden’ hedder den støtteside, som beboere i kvarteret omkring Provstevej i sidste uge fik stablet på benene for at vise deres modstand mod nedrivningsplanerne for den ikoniske lyserøde bygning på hjørnet af Provstevej og Frederikssundsvej. En bygning, der i dag huser værtshuset Fuglereden.

Sagen tog fart, da naboerne for to uger siden modtog en mail med en nabohøring, hvor det fremgik, at ejeren af den lyserøde bygning ønsker at rive den og autoværkstedet på nabogrunden ned og i stedet opføre nybyggeri med ungdomsboliger. Et projekt, der kræver dispensation fra lokalplanen.

Modstanden breder sig

Lokalt er modstanden mod byggeplanerne massiv, og allerede i sidste uge begyndte politikere at stemme i. En af de første var Socialdemokratiets gruppeformand Lars Weiss, der også er medlem af Teknik- og Miljøudvalget. På sin facebookside skrev han blandt andet:

»Vi har netop vedtaget en kommuneplan hvor vi blandt andet anpriser det unikke og ærkekøbenhavnske miljø i Nordvest, hvor små værksteder, værtshuse og karakteristiske bebyggelser ligger spredt i området. Så det altid er en oplevelse at bevæge sig rundt fordi der venter noget uforudsigeligt rundt om næste hjørne. Det skal vi bevare. Og det er værtshuset Fuglereden på Provstevej et rigtig godt eksempel på. Men nu vil ejeren bygge nye private ungdomsboliger og rive bygningen ned. Det håber jeg vi kan forhindre.«

Siden har NordvestLIV været i kontakt med flere medlemmer af udvalget, og et billede begynder at tegne sig. Fra Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager (EL) lyder det:

»Der er tydeligvis mange, som nærer en stor kærlighed til Café Fuglereden, der fungerer som et vigtigt samlingssted i nærområdet og er med til at skabe liv i Nordvest. Samtidig er bygningens udformning med til at give området karakter, og det har en værdi. Jeg vil være ked af at se den erstattet af endnu en betonklods med dyre boliger,« siger hun og tilføjer:

»Vi må se på, hvad vi som politikere har af muligheder for at redde Fuglereden og bygningen. Derfor har jeg bedt Teknik- og Miljøforvaltningen gøre os det klart, hvad vi som politikere har af muligheder i sagen.«

Et alvorligt indgreb

Det skal naturligvis siges, at nabohøringen løber til 7. maj, og først derefter skal politikerne officielt drøfte sagen, som Dansk Folkepartis Finn Rudaizky påpeger:

»Dansk Folkeparti plejer aldrig at tage endelig beslutning, inden borgerne er blevet hørt. Ellers giver det ingen mening, at lave borgerhøringer. Det har vi respekt for,« siger han til NordvestLIV.

Med det slået fast, er DF dog heller ikke fan af planerne om at rive gamle bygninger ned:

»Vi er bestemt ikke begejstrede for slagtningen af Fuglereden. Der er alt for mange historiske og kulturelle steder, som ’følelsesløse’ politikere i disse år fjerner i København. Og Fuglereden er et fantastisk og bevaringsværdigt sted. Jeg vil gerne gå ind i en nærmere dialog med områdets beboere om problemet, for som jeg ser det nu, så er det et alvorligt indgreb, hvis Fuglereden fjernes,« siger Finn Rudaizky.

Bevar byens sjæl

I den konservative udvalgsstol ærgrer gruppeformand Jacob Næsager sig over, at der er så meget fokus på at bygge nyt, når det bliver på bekostning af det gamle:

»Når bulldozerne i stigende grad bliver sat ind, mister vi noget af det gamle København, hvor man har blandet boliger og håndværk. Der har lidt været en tendens i udvalget til at sige ja og amen, når der er kommet nogle investorer og har villet lægge penge i byen på bekostning af det gamle, men nu sætter vi hælene ned og siger nej tak til, at rive Fuglereden ned. Byen bliver for identitetsløs, hvis det gamle karakterskabende byggeri bliver erstattet af nybyggeri,« fortæller han.

Heller ikke hos SF’s medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Klaus Mygind, møder byggeplanerne opbakning:

»Jeg kan ikke støtte, at den gamle kro bliver revet ned. Jeg mener, at huset er bevaringsværdigt. Jeg kender ikke den officielle save værdi, men huset er noget særligt på Frederikssundsvej. Desuden mener jeg, at Nordvest i højere grad har brug for større familieboliger end små private ungdomsboliger, da området har en stor overvægt af små lejligheder,« siger han.

Klaus Mygind undrer sig over, at bygherren ikke præsenterer et projekt, der erstatter garagerne på nabogrunden med et byggeri, der spiller sammen med den gamle krobygning fra 1880’erne.