En god idé: To venner skiftede isbutik ud med donutshop, og nu trækker de lange køer

22. april slog Mahammad Jalal og hans kammerat dørene op til deres donutshop på Frederikssundsvej, og måler man på længden af den kø, der siden har strakt sig ud fra butikken, har Nordvests søde tænder manglet noget nyt at synke ned i.

Køen strækker sig i behørig coronaafstand fra det lille lokale ved Frederikssundsvej 43 og rundt om bygningen ned langs Lærkevej i Nordvest. Noget, den nærmest har gjort siden 22. april, hvor Mahammad Jalal og hans gode kammerat åbnede donutshoppen ‘My Donut Copenhagen’

»Vi drev tidligere en forretning med is og kager, som ikke kørte super godt, men så kom min kammerat gennem mange år med et forslag om, at vi da skulle åbne en donutshop, så det gjorde vi, og det har jo så vist sig, at være en rigtig god idé,« fortæller Mahammad Jalal til NordvestLIV.

»Vi er helt i chok«

At donuts skulle vise sig at være lige præcis det, nv‘erne havde lyst til, anede de to iværksættere ikke noget om, de besluttede sig for at prøve kræfter med de sødmefulde amerikanske bagværk:

»Vi havde slet ikke troet, at det ville blive så populært. Folk har virkelig taget godt imod, der har jo nærmest været kø foran bygningen hver dag. Vi er jo nærmest helt i chok over, hvor godt åbningen er gået særligt i disse coronatider,« siger Mahammad Jalal og tilføjer, at populariteten dog også har givet lidt udfordringer i begyndelsen:

»Den lange kø har dog også betydet, at vi har haft rigtig meget besøg af politiet, fordi folk ikke kunne finde ud af at stå i ordentlig afstand. Derfor har min partner stået udenfor og guidet køen, så det fungerer ordentligt,« forklarer han.

I disken venter et væld af forskellige donuts, men særligt tre sælger rigtig godt:

»Den mest populære donut er den med Ferrero Rocher, og så er dem med Toffifee og Kinder Maxi også meget populære. Det er de tre, vi sælger mest lige nu,« siger Mahammad Jalal.