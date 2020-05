Supermarked vækker Josephine hver nat: Ingen gør noget for at stoppe det

Man skulle tro, at de fleste kunne nyde natten i nogenlunde ro og mag, men det er ikke tilfældet for en gruppe kollegianere, som bliver vækket hver nat af et supermarked. De unge har kontaktet alle instanser uden held.

»Vi er mange, der har råbt op. Til kommunen, til miljøstyrelsen, til Fakta. Selv til borgmesteren (Ninna Hedeager, red.). Hvad skal man gøre? Hvor skal jeg gå hen som borger?«

Spørgsmålene kommer fra Josephine Budde. Hun bor på kollegie i Nordvest, og i stueetagen har hun et supermarked liggende.

Hver nat klokken 2 og klokken 4 bliver hun vækket af deres varelevering, selvom hun sover med ørepropper. Larmen kommer især fra burer med varer i, som bliver kørt hen over lastbilens rampe og fra lastbilens bakcensor.

Josephine Budde bor på 3. sal, og der er ligeledes beboere på 1. og 2. sal, som bliver generet. I alt har 26 personer skrevet under på, at de natlige leveringer er til gene.

Lyd overskrider grænse

Josephine Budde har haft Københavns Kommune oppe i lejligheden for at måle støjen i løbet af natten.

Med lukkede vinduer halvanden meter fra vinduet, viste målingen en middelværdi på knap 45 decibel mellem klokken 4:30 og 4:50. I mere end otte tilfælde var lyden over 60 dB og en enkelt gang ramte den knap 76 dB.

Miljøstyrelsens retningslinjer har et maks på 40 decibel i områder med både bolig og erhverv. 40 db er lavere end almindelig samtale, men højere end hvisken.

»En ting er, at målingen er for høj med lukkede vinduer. Men når det bliver varmere, vil vi også gerne kunne sove med åbne vinduer,« siger Josephine Budde.

Ingen hjælp at hente

Elombe Brice har boet på kollegiet siden 2015. Lige fra starten har der været problemer med vareleveringen fra Fakta, men der er ikke blevet gjort noget for at forhindre det.

»Jeg flyttede hertil for at få en bolig tæt på mit studie. Men set i bakspejlet har det ikke været det værd at bo tæt på. Desværre er det svært at finde noget andet at bo i,« siger han. Fra tid til anden tager han og kæresten hjem til forældrene for at få en god nats søvn.

Men kan det være rigtigt, at beboere bliver vækket flere gange hver nat, uden at nogen kan stoppe det?

Både ja og nej.

Fakta kan naturligvis få leveret varer på andre tidspunkter.

Men hvis ikke de vil det, er der ikke meget, kommunen kan stille op. Det siger Søren Geert Nielsen, enhedschef i Københavns Kommune.

Han læner sig op ad Miljøstyrelsen, hvis forklaring dybest set er, at når larmen kommer fra offentlig vej, så har de ikke hjemmel i lovgivningen til at gøre noget ved det. Havde det derimod været på supermarkedets private grund, kunne man godt have stoppet det.

NordvestLIV har fremlagt forklaringen for to eksperter. De når frem til samme konklusion.

»Jeg ser ikke andre muligheder end dem, som Miljøstyrelsen og kommunen har foreslået – at appellere til Coop om at vise hensyn,« siger Arne Post, der er ekspert i lokalplanlægning og forfatter til byplanhåndbogen fra Dansk Byplanlaboratorium.

»Kommunen har nærmest ingen sanktionsmuligheder, men de bør tage fat i virksomheden. Det kan godt være, at de ikke kan bruge Miljøloven, men så må de på anden måde få virksomheden til at opføre sig tåleligt,« siger Ole Damsgaard, geograf og tidligere direktør i Dansk Byplanlaboratorium.

Københavns Kommune har ikke haft fat i den pågældende Fakta, men de fortæller til NordvestLIV, at de er i dialog med Coop om en generel sænkelse af lydniveaet ved varelevering.

Støj er sikkerhed

I Fakta kan butikschefen godt forstå, beboernes irritation.

»Jeg kan sagtens sætte mig i deres sted. Desværre kan jeg ikke gøre noget. Vareleveringerne bliver koordineret på hovedkontoret,« siger Paw Møller, der kom til 1. marts og derfor ikke er bekendt med problematikken.

Han kan ikke bekræfte, at han får leveret varer klokken 2 og klokken 4, fordi han ikke ved præcis, hvornår varerne bliver leveret.

»De kilder til støj, som beboerne nævner handler om sikkerhed, og derfor er de umiddelbart svære at ændre på. Til gengæld kunne man godt rykke leveringen. Det er dog en større kabale,« mener butikschefen.

Vil ikke støtte Fakta

Tilbage står beboerne med en afbrudt nattesøvn og frustration over, at ingen tilsyneladende kan hjælpe dem.

»Lige nu går jeg i Rema, fordi jeg ikke vil støtte en butik, som holder os vågne hver nat. Har de ikke en interesse i at gøre deres kunder glade?,« spørger Danielle Lunde Yang, der drømmer om en enkelt levering, helst efter klokken 7.

»Jeg kan slet ikke forstå, at man bare kan larme på offentlig vej, og så sker der ingenting. Men hvis det er på privat område, så bliver det stoppet. Jeg ønsker mig bare ens regler,« siger Josephine Budde.

Følg med på NordvestLIV.dk, hvor vi spørger politikerne, hvad de vil gøre for at sikre nattesøvnen. Vi tager også en snak med hovedkontoret hos Coop for at høre, om de har mulighed for at ændre på leveringen.