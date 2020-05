Fakta vækkede beboere hver nat: Nu stopper de larmen

I sidste uge fortalte en gruppe unge mennesker til NordvestLIV, at de to gange hver nat blev vækket af Faktas varelevering. Klokken 2.00 og klokken 4.00.

Larmen kommer hovedsageligt fra varebure, som bliver kørt hen over laddene på lastbilerne, som leverer brød, kød, mælk og grøntsager.

De unge i lejlighederne over Fakta har både henvendt sig til kommunen, til borgmesteren og til Fakta. Ingen har villet eller kunnet gøre noget.

Men nu ser det ud til, at der kommer en løsning. Butikken med de flinke åbningstider skriver i en mail til NordvestLIV, at de har besluttet, at butikken fremadrettet skal have leveret varer mellem klokken 7.00 og klokken 12.00.

»Vi ønsker selvfølgelig ikke at genere vores naboer,« står der i mailen fra Coops informationsdirektør Jens Juul Nielsen.

Han skriver videre, at de nye leveringstider vil få effekt hurtigst muligt: »Det vil sige inden for få dage«.

Josephine er en af de beboere, der bliver vækket om natten. Hun bliver mere end almindeligt glad, da NordvestLIV får fat i hende.

»What? Er det rigtigt? Så sent som i nat kunne jeg ikke sove på grund af larmen. Er du klar over, hvad det betyder? Jeg kan få lov til at sove igen,« siger hun.

Tidligere løfter er ikke blevet holdt

I en mailkorrespondance mellem beboerne og Coop fra august måned 2019 kan man læse, at de dengang sagde til beboerne, at de havde informeret deres transportører om, at butikken skulle have leveret varer mellem klokken 7 og klokken 12 og ikke om natten.

Det ændrede dog ikke på de faktiske omstændigheder, selvom beboerne også i november 2019 mindede Coop om, hvad de tidligere havde sagt.

Ifølge Coop vidste de i »kædeledelsen« intet om sagen, men blev opmærksomme på det, lige inden NordvestLIV rettede henvendelse, hvor efter Coop efter eget udsagn reagerede med det samme.

Josephine er også optimistisk.

»Jeg vælger at tro på, at det holder denne her gang, selvom jeg er blevet skuffet flere gange. Jeg tror jo på, at de ikke ønsker at genere andre,« siger hun.

Kommunen kunne intet gøre

Hele sagen har stået på siden 2015, og det kan måske se mærkeligt ud, at ingen har gjort noget før nu.

Kommunen har dog ikke mulighed for at sanktionere Fakta og stoppe larmen, fordi den kommer fra en offentlig vej. Her gælder der andre regler, end der for eksempel gør på Faktas eget område.

Hvis larmen kom fra butikken, kunne kommunen stoppe det. Men fordi den kommer fra vejen, kan de intet gøre. Det fortæller kommunen til beboerne.

Flere eksperter, som NordvestLIV har talt med, bekræfter kommunens forklaring og siger, at beboere i lignende situationer må appellere til butikken.

Nu vil tiden vise, om borgernes appel får det ønskede resultat.