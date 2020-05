Blakket begejstring i Bispebjerg: Håbede på et skolehavehus, men fik et par hængsler til kirkegården

De ønskede sig et skolehavehus og nogle nye skilte, men fik en ny indgang til Bispebjerg Kirkegård. Bispebjerg Lokaludvalg var er ikke synderligt begejstret over den nyligt overståede overførselssag.

Et nyt skolehavehus i Lersøparken og en opgradering af skiltningen i Utterslev Mose stod på listen, da Bispebjerg Lokaludvalg i begyndelsen af året indsendte deres ønsker til den såkaldte overførselssag, der er de penge, som er blevet blevet i overskud fra sidste års budget, og som politikerne har forhandlet på plads i nat. Her fredag morgen har de lokale nv‘ere dog måtte sande, at ingen af de to ønsker er blevet opfyldt.

Til gengæld har budgetpartierne fundet penge til, at Bispebjerg Kirkegård får endnu en indgang, så nv‘erne får lettere adgang til bydelens grønne hjerte. Den nye indgang vil blive etableret på Frederiksborgvej, og er ifølge teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen også et stort lokalt ønske:

»Det har været et stort ønske lokalt at lave endnu en indgang, der hvor muren er styrtet sammen. Derfor er jeg rigtig glad for, at der nu er fundet penge til at åbne kirkegårdens grønne områder mere op mod lokalområdet, så københavnerne får bedre mulighed for at bruge kirkegården til rekreative formål – selvfølgelig med respekt for kirkegårdens primære funktion,« siger Ninna Hedeager Olsen (EL) i en pressemeddelelse.

»Bispebjerg glemt igen«

Hos Bispebjerg Lokaludvalg vækker overførselssagens resultater dog ikke den store jubel. Det fortæller udvalgssekretær Lars Christensen:

»Vi havde to meget beskedne ønsker fra Bispebjerg Lokaludvalg, som jo var det her skolehavehus, som vi har ønsket i snart syv år og så en opgradering af skiltene i Utterslev Mose, som vil koste et par hundrede tusinde. Vi har dog ikke fået opfyldt nogle af ønskerne, og jeg synes ærlig talt ikke, de kan være bekendt, at der ikke kommer et skolehave hus,« siger han og tilføjer:

»Det er jo ikke sådan, at skolehaverne ligefrem er lukningstruede, men forholdene dernede er så kritisable, så eleverne reelt ikke har tag over hovedet, når de er dernede. Lige nu, hvor der kommer ekstra skolebørn dernede på grund af corona, er det bare ekstra slemt. Jeg tror efterhånden, det er syv år siden, at vi første gang rejste forslaget om, at man skulle bygge et nyt skolehavehus. Flere gange har politikere været ude og se stedet, og hver gang har de udtalt, hvilket fantastisk sted, skolehaverne er, men så sker der ikke mere.«

Lokaludvalget oplyser, at de kommunale skolehaver bruges af op mod 25.000 skolebørn om året, som altså reelt ikke har noget sted at gå i tørvejr. I forhold til den nye indgang ved Bispebjerg Kirkegård, som der nu er fundet penge til, siger Lars Christensen:

»Det er rigtig nok, at der har været ønsker om, at der kom en indgang på hjørnet af Frederiksborgvej og Skoleholdervej, men det er godt nok ikke meget, vi har fået. Et par hængsler og en ny låge? Jeg ved ikke, hvad der præcist ligger i en ny indgang, men det er ikke noget, der gør en kæmpe forskel i Bispebjerg,« konstaterer han og tilføjer:

»Man har igen glemt, at der er noget, der hedder Bispebjerg Bydel.«