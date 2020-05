Hærværk for flere tusinde kroner i BK Union: Nu samler de penge ind

Smadrede frisparksmænd og en nedsparket pannabane var noget af det syn, der ventede Boldklubben Union, da de vendte tilbage efter påske. Nu har de lavet en indsamling for at finde penge til det at erstatte det ødelagte.

De tre såkaldte frisparksmænd udgør et trist syn, som de står der på ræd og række i målet med deres afbrækkede røde plastikstænger stikkende op i luften.

Denne torsdag morgen er de stille op til ære for lokalavisens fotograf, men et lignende syn ventede Boldklubben Unions ansatte, da de mødte ind i efter påske og en langvarig hjemsendelse under corona. Det fortæller klubbens leder af ungdomsafdelingen John Emil Winberg:

Andre nyheder

»Vi regner med, at hærværket er sket løbende. Vi har nogle materialer, som vi har haft låst fast til hegnet, og som vi bruger i hverdagen, men da vi kom tilbage efter påske og var hernede for at se, hvordan det stod til, så vi, at alt var blevet brækket op og spredt over hele anlægget, fordi der var folk, der havde brugt det,« siger han til Nørrebro/Nordvest Bladet og fortsætter:

»Det var dog ret åbenlyst, at det ikke bare var gået i stykker ved brug, men at det var blevet ødelagt bevidst. Det så ud til, at man havde lavet konkurrencer om, hvem der først kunne sparke hul i vores frisparksmænd, som vi bruger til at øve at sparke uden om målmanden. De er netop lavet til, at man godt kan sparke en bold på dem, men de er fuldstændig ødelagte og knækkede.«

Få ødelægger for mange

Også klubbens boldmaskine og den udendørs pannabane er blevet ødelagt. Og her i bagklogskabens blændende klare lys, melder ærgrelsen sig også:

»Når vi ikke tidligere har låst tingene inde, men bare har låst dem fast til et hegn, er det fordi, vi bruger dem i hverdagen, og så er det for bøvlet at tage tingene frem og tilbage hele tiden. I bagklogskabens ulideligt klare lys kan vi dog godt se, at vi selvfølgelig skulle have låst tingene inde, når vi ikke var her hver dag. Jeg synes dog ikke, det undskylder, at man ødelægger ting, der er til alles bedste, og som for øvrigt er låst forsvarligt fast,« siger John Emil Winberg.

Han slår dog også fast, at klubben stadig er rigtig glade for at komme på Genforeningspladsen:

»Jeg synes, vi har en virkelig fin oase her i Nordvest, og vi har aldrig tidligere oplevet noget lignende herude. Derfor er vi også rigtig kede af, at der er nogle få, som ødelægger det for de mange,« fortæller klubbens ungdomsleder.

Andre nyheder

Indsamling går godt

Et væld af indsamlinger kører i disse dage, hvor covid-19 koster mange klubber og foreninger indtjening. Indtil nu har BK Union dog oplevet så stor opbakning fra deres medlemmer, at de ikke har set sig nødsaget til at lave en indsamling.

Med udstyr ødelagt for op mod 15.000 kroner har den sag dog ændret sig:

»Da det her skete, blev vi enige om, at det var i en god sags tjeneste at lave en indsamling, fordi det er noget relativt dyrt materiel, der er blevet ødelagt. Vi lavede så en indsamling på vores Facebook, hvor vi allerede nu nærmer os 10.000 af de 15.000 kroner, vi skal bruge,« fortalte han torsdag i sidste uge.

Indsamlingen har de lavet som et lotteri, hvor man køber en lodseddel til ti kroner og deltager i kampen om lækre præmier. Noget mange af klubbens støtter altså har valgt at deltage i. Hjælpen er dog også kommet udefra, forklarer John Emil Winberg:

»Jeg synes også, det er værd at nævne, at Brønshøj og Husum Boldklub, som er vores naboer, men jo også vores rivaler på banen, har smidt i kassen, fordi vi er en stor fodboldfamilie. Det skal nok blive godt igen, og jeg er meget taknemmelig,« siger han.

På BK Unions facebookside kan man læse mere om indsamlingen, som løber indtil på søndag 24. maj:

»Skulle det ende med, at vi får flere penge ind, end vi har bedt om, kunne det være, at vi skulle forsøde tilværelsen med lidt ekstra udstyr, for vi har jo faktisk to anlæg at servicere. Men lad os nu se, indtil videre er vi bare super taknemmelige over alle dem, der har støttet,« konstaterer John Emil Winberg.