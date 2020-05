Værtshuse er genåbnet: »Du kan få et klap i røven med en død måge«

Jargonen har igen indfundet sig på værtshusene Café Tomsgård og Café Viggo, og det var med kærlige ord og stor gensynsglæde, at stamgæsterne atter samledes om bordene og fællesskabet efter ni ugers nedlukning.

»Goddaw, husk at spritte fingre.«

Bartender Jan er over gæsterne, så snart de træder ind ad døren. Covid-19 er ikke noget, man spøger med, og spritten hænger lige inden for døren. Man skal bare stikke hånden ind under uden at røre beholderen.

Det er langt om længe blevet 18. maj på værtshuset Café Tomsgård i Nordvest. Dagen, hvor ejer Michael Møller endelig kan byde sine faste stamgæster tilbage til hyggen, øllene og cigaretterne i det lille værtshus på Birkedommervej. I ugevis har han trofast sat sedler på den lukkede dør med en dato og et åbningstidspunkt, som ikke holdt alligevel:

Andre nyheder

»De første to uger gik hurtigt, og jeg tænkte, at det ikke ville tage lang tid, før vi kunne åbne igen. Så gik ugerne, og hver gang Mette (Frederiksen (S), red) holdt pressemøde, skrev jeg en ny åbningsdato på døren, men dem måtte jeg så ændre løbende,« konstaterer caféejeren.

Endelig kom åbningen

Derfor var det også en stor glæde, da han endelig kunne sætte den rette dato på døren: ’Vi åbner 18. maj klokken 7.00’.

Klokken er blevet op ad formiddagen, da NordvestLIV kigger forbi. På væggene sidder ny maling, og under fødderne er gulvet skiftet. Michael Møller har ikke ligget på den lade side i de ni nedlukkede uger:

»Det er ikke sjovt for en arbejdsnarkoman som mig, at jeg pludselig kan sove længe. Det har vendt helt rundt på min rytme, men når det er sagt, så skal vi nok klare os. Vi ejer både Café Tomsgård og Café Viggo den anden side af vejen. Viggo købte min far i 1980, og jeg købte Tomsgården i 1998, så det er gamle butikker i et gammelt område. Vi afventer desuden at få støtte fra staten til vores faste omkostninger,« fortæller Michael Møller.

Som et af Københavns få værtshuse åbner Café Tomsgård klokken 7.00 hver morgen, også denne mandag, hvor de første gæster stod klar allerede klokken 6.45, der er der dog ikke noget nyt i:

»De samme to-tre stykker står faktisk altid klar og venter omkring 6.45. Det her er meget et vanested, hvor vi har mange stamgæster, så vi kender hinanden rigtig godt, og vi ved, hvad de drikker,« siger Michael Møller.

Andre nyheder

»Vi er en stor familie«

En af stamgæsterne hedder Tom Sørensen, og han er kommet på Café Tomsgården i cirka 25 år, noget han stadig gør dagligt:

»Vi er lidt som en stor familie hernede. Jeg plejer at komme herned cirka klokken 7.30 og får en kop morgenkaffe. Der møder jeg så de andre, og det er rigtig dejligt. Derfor har det også været mærkeligt i de her ni uger, hvor stedet har været lukket. Jeg har virkelig savnet det. Jeg har dog ind imellem været med ovre i gården ved siden af Rema1000, hvor nogle af de andre har samledes. Og så har jeg fået kæreste på for tre måneder siden, så jeg har ikke været helt alene,« fortæller Tom Sørensen og tilføjer, at han har mødt hende på Café Tomsgård.

Mødestedet, han taler om, er Tagensbo Byhave over for Rema1000 på hjørnet af Frederiksborgvej og Landsdommervej. Her har flere af stamkunderne mødtes rundt om små borde og drukket øl fra supermarkedet eller kiosken. Et fællesskab, der blev døbt Tomsgården Open Air.

Åbning fejres med omgange

Selv om alternative løsninger har været taget i brug i fællesskabets tjeneste, og selv om en tydelig seddel i vinduet fortæller, at der stadig kun må være maks 20 personer i lokalet, så er gensynsglæden stor denne åbningsmandag. Det samme gælder på Café Viggo, hvor vi bevæger os over bagefter.

Her er der knap så mange mennesker, for mens Tomsgården er Nordvests eneste morgenværtshus med en åbningstid klokken 7.00, så er Viggo bydelens eneste værtshus, som må holde åbent til klokken 5.00. I disse covid-19-tider må beværtninger dog kun holde åbent til klokken 24.00, så det hele er lidt forandret, fortæller Wickie Granberg, som driver Viggo:

»Folk plejer først rigtigt at dukke op efter klokken 15.00, men der er faktisk flere, der allerede har været forbi i dag for at sige hej. Der er virkelig en skøn stemning herinde, hvor folk hele tiden giver omgange, så det er skønt at være tilbage,« siger hun.

Det er dog også en udfordring at få lov at åbne igen. Reglerne er nemlig mange, og Wickie Granberg gør, hvad hun kan for at overholde dem:

»Reglerne er hårde, du må ikke stå i baren, faktisk må du slet ikke stå op, for så må vi kun være ti herinde. Jeg har også måttet skærme af et par steder, så folk ikke kommer for tæt på hinanden. Jeg bliver nødt til at være bussemand, men folk tager det med et smil, de ved jo godt, at det er sådan, det er, hvis vi skal have lov at holde åben. Vi har også en aftale om, at hvis folk hoster provokerende eller andet, så er det bare døren. Langt de fleste vil os heldigvis det bedste,« siger hun.

Klap i røven med død måge

Rundt om et af bordene sidder de tre veninder Susanne Jensen, Susan Klein og Kate Jørgensen. De oplever også, at det har været ni lange uger uden værtshuset:

»Det er virkelig dejligt at være tilbage på Viggos, det har vi savnet. Vi kommer her ofte, og det er dejligt at møde de andre, som man kender godt efterhånden. Jeg er kommet her i 21 år, så det er jo et et stykke tid,« konstaterer Susanne Jensen, mens Susan Klein tilføjer, at hun er kommet der i 28 år, og Kate Jørgensen siger:

»Jeg er kun kommet her i otte år, vi bor alle i området, så det er hyggeligt at komme herned og få en øl og snakke med de andre.«

De tre kvinder har dog langtfra været isolerede. Tværtimod:

»Vi har brugt de sidste ni uger på at gøre rent, ej, vi har også besøgt børnebørn og familie, og så er vi mødtes hjemme hos Susanne, for hun bor i stuen, så det er nemmere. Så har vi fået noget mad og set lidt fjernsyn. Det har været hyggeligt, men vi har trængt til at komme ud og mødes,« fortæller Susan Klein.

Det er blevet tid til billeder, og de tre veninder siger ja til at lade sig fotografere, men så udbryder Michael Møller:

»Bare rolig piger, hun har taget så mange billeder, at I helt sikkert ikke kommer med i avisen,« siger han kækt, men det kærlige modsvar lader ikke vente på sig ret længe, for i næste øjeblik udbryder Kate Jørgensen:

»Tak for det din skiderik. Du kan få et klap i røven med en død måge, hvis du er fræk,« lyder det og latteren fylder lokalet.