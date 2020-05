Grøndalsvængets Skole modtager bygningspræmiering

Grøndalsvængets Skole modtager Københavns Kommunes bygningspræmiering, der hylder smukke bygninger og anlæg i København. Grøndalsvængets Skole modtager prisen for deres udvidelse og helhedsrenovering.

Skolens indvendige og udvendige arkitektur samt faciliteter åbner op, byder lokalområdet indenfor og skaber en moderne og funktionel skole. Det er en del af begrundelsen for, hvorfor skolen i fuglekvarteret er udvalgt til at modtage bygningspræmieringen.

De nye bygninger er opført af mere end 250.000 genbrugte mursten fra blandt andet Bispebjerg Hospital, og indendørs er læringsmiljøet sammenstykket af en væld af materialer såsom trægulve, betonflader og læderhynder.

Bydelens omdrejningspunkt

Foruden at skabe et super læringsmiljø har en vigtig del af projektet være at styrke skolens funktion som lokalt samlingspunkt – et sted, som naboer til skolen også kan have gavn af.

Det ses blandt andet ved, at udendørsarealerne er åbnet op mod kvarteret til alle sider og kan bruges af lokale borgere uden for skolens åbningstid.

De nye områder er værd at være stolte af, mener skoleleder på Grøndalvængets Skole, Kristoffer Gregersen:

»Grøndalsvængets Skole har i snart 100 år været fuglekvarterets skole. Vi glæder os til i mange år fremover forsat at være områdets folkeskole, der indbyder til at blive brugt – især vores udearealer er et besøg værd. Vi er rigtig glade for, at andre får gavn af skolen, når skoledagen slutter,« siger Kristoffer Gregersen.

Grøndalsvængets Skole er udvidet fra 2 til 3 skolespor, og der er placeret to nye bygninger på matriklen. En indskolingsbygning med integrerede fritidsarealer og en idræts- og musikbygning.

Den gamle hovedbygning har også fået et løft med en totalrenovering fra inderst til yderst.

Skolen er i alt blevet udvidet og ombygget for 235 millioner kroner.